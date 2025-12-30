O nouă tragedie înainte de Anul Nou. Accident grav provocat de un șofer de camion care nu s-a asigurat. Doi tineri au murit

Un grav accident a avut loc, marţi seara, în judeţul Dolj, pe DN 56 Craiova-Calafat, la intersecţia cu DC 56 Hunia - Gară Moţăţei, în urma căruia două persoane de 22 şi 32 de ani au decedat la spital.

Potrivit IPJ Dolj, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj a fost sesizat cu privire la faptul că pe DN 56, intersecţie cu DC 56 s-a produs un accident rutier.

La faţa locului s-au deplasat poliţişti din cadrul Formaţiunii Rutiere Calafat care au stabilit faptul că un bărbat, de 58 de ani, din municipiul Craiova, în timp ce conducea un autocamion pe DN 56, la intersecţia cu DC 56 nu a acordat prioritate de trecere la efectuarea virajului la stânga unui autoturism condus de un tânăr, de 22 de ani, din comuna Siliştea Crucii, intrând în coliziune cu acesta.

În urma evenimentului rutier, conducătorul auto de 22 de ani şi alţi doi pasageri de 23 şi 32 de ani, ambii din comuna Siliştea Crucii, au necesitat îngrijiri medicale, fiind transportaţi la spital.

Bărbatul de 58 de ani a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

Din nefericire, conducătorul auto de 22 de ani şi pasagerul de 32 de ani au decedat la unitatea medicală.

Cercetările sunt continuate de poliţişti sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.

