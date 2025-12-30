O nouă tragedie înainte de Anul Nou. Accident grav provocat de un șofer de camion care nu s-a asigurat. Doi tineri au murit

Stiri actuale
30-12-2025 | 22:19
ambulanta
PRO TV

Un grav accident a avut loc, marţi seara, în judeţul Dolj, pe DN 56 Craiova-Calafat, la intersecţia cu DC 56 Hunia - Gară Moţăţei, în urma căruia două persoane de 22 şi 32 de ani au decedat la spital.

autor
Stirileprotv

Potrivit IPJ Dolj, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj a fost sesizat cu privire la faptul că pe DN 56, intersecţie cu DC 56 s-a produs un accident rutier.

La faţa locului s-au deplasat poliţişti din cadrul Formaţiunii Rutiere Calafat care au stabilit faptul că un bărbat, de 58 de ani, din municipiul Craiova, în timp ce conducea un autocamion pe DN 56, la intersecţia cu DC 56 nu a acordat prioritate de trecere la efectuarea virajului la stânga unui autoturism condus de un tânăr, de 22 de ani, din comuna Siliştea Crucii, intrând în coliziune cu acesta.

În urma evenimentului rutier, conducătorul auto de 22 de ani şi alţi doi pasageri de 23 şi 32 de ani, ambii din comuna Siliştea Crucii, au necesitat îngrijiri medicale, fiind transportaţi la spital.

Bărbatul de 58 de ani a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

Citește și
Autostrada
„Va fi un an record”. Am putea avea peste 200 de km noi de drum de mare viteză în 2026. Ce tronsoane vor fi inaugurate

Din nefericire, conducătorul auto de 22 de ani şi pasagerul de 32 de ani au decedat la unitatea medicală.

Cercetările sunt continuate de poliţişti sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.

Sursa: Agerpres

Etichete: accident, dolj,

Dată publicare: 30-12-2025 22:19

Articol recomandat de sport.ro
Bernadette Szocs, desemnată cea mai bună sportivă a anului 2025!
Bernadette Szocs, desemnată cea mai bună sportivă a anului 2025!
Citește și...
„Va fi un an record”. Am putea avea peste 200 de km noi de drum de mare viteză în 2026. Ce tronsoane vor fi inaugurate
Stiri actuale
„Va fi un an record”. Am putea avea peste 200 de km noi de drum de mare viteză în 2026. Ce tronsoane vor fi inaugurate

Anul 2026 va fi unul în care se va da în circulaţie un număr record de kilometri de drum de mare viteză, a afirmat scretarul de stat din Ministerul Transporturilor Irinel Scrioşteanu.

Reformă majoră a concediilor medicale: angajatorul va plăti 5 zile. Ce se întâmplă cu prima zi
Stiri actuale
Reformă majoră a concediilor medicale: angajatorul va plăti 5 zile. Ce se întâmplă cu prima zi

Angajatorul va suporta plata a cinci zile de concediu medical, de la 1 februarie 2026, iar prima zi de concediu este diminuată de la plată. Guvernul a adoptat, în ședința de marți seara, o ordonanță de urgență în acest sens.

De ce petrec românii până la răsărit de Revelion. Suntem printre cei mai mari petrecăreți
Stiri actuale
De ce petrec românii până la răsărit de Revelion. Suntem printre cei mai mari petrecăreți

În noaptea de Revelion, românii sunt printre pământenii care petrec cel mai mult. Comparativ cu alte țări, unde petrecerile se încheie la scurt timp după miezul nopții, la noi distracția continuă până aproape de răsărit.

Recomandări
Ilie Bolojan a făcut bilanțul celor șase luni de guvernare: „Vom avea un deficit mai mic decât 8,4% pe care ni l-am propus”
Stiri Politice
Ilie Bolojan a făcut bilanțul celor șase luni de guvernare: „Vom avea un deficit mai mic decât 8,4% pe care ni l-am propus”

Premierul Ilie Bolojan a făcut, marţi, un bilanţ al activităţii Executivului în 2025 și a declarat că, în prima jumătate a anului, măsurile Guvernului au pus finanțele publice în ordine, asigurând respectarea țintei de deficit la final de an.

Reformă majoră a concediilor medicale: angajatorul va plăti 5 zile. Ce se întâmplă cu prima zi
Stiri actuale
Reformă majoră a concediilor medicale: angajatorul va plăti 5 zile. Ce se întâmplă cu prima zi

Angajatorul va suporta plata a cinci zile de concediu medical, de la 1 februarie 2026, iar prima zi de concediu este diminuată de la plată. Guvernul a adoptat, în ședința de marți seara, o ordonanță de urgență în acest sens.

Până când vrea Guvernul să fie promulgată, „cel târziu”, legea privind pensiile magistraților. „Așteptăm observațiile CE”
Stiri Politice
Până când vrea Guvernul să fie promulgată, „cel târziu”, legea privind pensiile magistraților. „Așteptăm observațiile CE”

Absența celor patru judecători CCR de la ședința pentru pensiile magistraților naște noi discuții despre cum ar putea fi deblocată situația ca să nu pierdem 231 de milioane de euro.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 30 Decembrie 2025

01:03:48

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28