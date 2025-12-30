„Pacea se întrezărește la orizont”. Premierul Poloniei susține că războiul din Ucraina s-ar putea încheia „destul de repede”

30-12-2025 | 22:19
Premierul polonez Donald Tusk a invocat garanțiile de securitate oferite de SUA Kievului ca principal motiv de speranță că războiul s-ar putea încheia în curând, adăugând că Ucraina va trebui totuși să facă compromisuri teritoriale.

Alexandru Toader

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat că pacea în Ucraina este „la orizont”, adăugând că există motive să sperăm că războiul de aproape patru ani al Rusiei s-ar putea încheia „destul de repede”.

Tusk a făcut aceste declarații marți, după discuții la nivel înalt la care au participat lideri din țări europene cheie, premierul canadian Mark Carney și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Discuțiile, care fac parte din Format Berlin — o inițiativă diplomatică menită să promoveze procesul de pace din Ucraina — au urmat întâlnirii dintre Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a avut loc duminică în Florida.

„Când spun că pacea este la orizont, mă refer la săptămânile următoare, nu la lunile sau anii următori”, a spus el, potrivit Kyiv Post.

Tusk a menționat garanțiile de securitate oferite de SUA pentru Kiev ca principal motiv de speranță că conflictul s-ar putea încheia în curând, subliniind în același timp că Ucraina va trebui să facă în continuare compromisuri în ceea ce privește problemele teritoriale.

Cu toate acestea, el a adăugat că poporul ucrainean va trebui să-și dea consimțământul în ceea ce privește deciziile teritoriale, adăugând că este „evident că acest eventual consimțământ trebuie să fie condiționat de garanții de securitate reale și fiabile pentru Ucraina după eventuala încheiere a păcii”.

Apel la unitate

Tusk a anunțat, de asemenea, planuri pentru o întâlnire urgentă cu președintele polonez Karol Nawrocki pentru a coordona pozițiile, subliniind necesitatea unității în perspectiva unor evoluții potențial decisive.

„Este posibil ca în ianuarie să trebuiască să luăm împreună decizii privind viitorul Ucrainei, viitorul acestei părți a lumii, iar acest lucru necesită solidaritatea deplină a instituțiilor și a polonezilor în general”, a declarat Tusk.

„De aceea sunt absolut deschis și gata pentru o cooperare deplină”, a adăugat el.

Optimismul prudent al lui Tusk vine în ciuda faptului că Kremlinul a declarat că poziția sa de negociere se va înăspri după ce a acuzat Kievul că a atacat o reședință prezidențială rusă, o acuzație pe care Kievul a calificat-o ca fiind nefondată și menită să prelungească conflictul.

Sursa: Kyiv Post

