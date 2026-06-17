Nu mai simt atât de pronunțată dorința de a avea o casă, la fel ca părinții lor, sau pur și simplu nu își permit de la o vârstă fragedă. Așteaptă să își întâlnească jumătatea, ca apoi să împartă bucuriile și datoriile la doi.

Doi asemenea tineri au 19 ani, dar nu se gândesc să își cumpere prea curând o locuință:

„Ideal ar fi în jur de 30 de ani. 30 de ani, cam așa. Pentru a fi stabili din punct de vedere economic, să facem o familie până în 30 de ani și după să ne gândim la investiții de genul.” (...)

„Cam după 30 de ani, tinerii iau în calcul lucrul ăsta. După 30 de ani ești mai concentrat pe stabilitatea financiară și vrei să îți întemeiezi o familie. A crescut vârsta.”

În ultimii ani, vârsta medie pentru o asemenea achiziție a crescut. Potrivit unui studiu Remax Europe, a ajuns în 2025 la 30 de ani și jumătate.

Corespondent PRO TV: „Odată cu vârsta la care tinerii își cumpără o locuință, a crescut în ultimii douăzeci de ani, potrivit Institutului Național de Statistică, și vârsta la care femeile devin mame pentru prima dată – de la 23 de ani în anul 2000 la aproape 28 de ani în 2024. Iar vârsta medie la prima căsătorie a ajuns la 28 de ani pentru femei și 32 de ani pentru bărbați.”

Tânără: „La casă nu m-am gândit, dar să mă căsătoresc pe la 30. Contează să îți faci și tu o carieră în viață, să ieși să te distrezi. Mai e până la măritiș.”

Tinerii pleacă mai repede de la părinți, la sat

În orașele mari, tinerii preferă să stea cu părinții până când întâlnesc un partener de viață, în timp ce, în mediul rural, se desprind mai repede de familie, dar preferă chiria. Achiziția unei locuințe depinde mai ales de situația financiară din familie.

Răzvan Cuc, reprezentant agenție imobiliară: „Cel mai mare finanțator al achiziției locuințelor este familia, sub diverse forme – împrumuturi, ajutoare pentru avansuri, uneori apar moșteniri sub diferite forme. Și mi se pare interesant faptul că rata de mutare este mult mai mare în cuplu decât în rândul persoanelor singure. Cei care nu sunt în cuplu amână mutarea, cei care sunt în cuplu prioritizează mutarea.”

Adrian Dan, sociolog: „Traiul în doi este mai ieftin decât traiul de unul singur, așa că e mai bine să aștepți să ai un partener stabil pe termen lung cu care să te înhami. Cred că și o sărăcire a populației și o dificultate ceva mai mare de intrare pe piața muncii a tinerilor face ca dorința lor de a achiziționa o locuință să stagneze”.

Reporter: Se schimbă această mentalitate de a fi proprietar de locuințe sau doar se amână vârsta?

Adrian Dan, sociolog: „Nu se schimbă această mentalitate, sau se schimbă destul de greu. Se amână doar vârsta.”

Potrivit Eurostat, aproximativ 94% dintre români stau într-o locuință proprietate personală.