Autoritățile îi sfătuiesc pe oameni să nu atingă, ori să mute obiectele plutitoare sau fragmentele pe care le descoperă.

Acesta este momentul în care drona a fost detonată de geniștii de la SRI pe plaja din Olimp. Un nor negru de fum și nisip se împrăștie în jur. Jandarmii și polițiștii au creat un perimetru de siguranță de 500 de metri, de la dig.

Corespondent PRO TV: „Turiștii care se aflau în Olimp au primit un mesaj RO-Alert. Oamenii au fost înștiințați că pe o plajă aflată în fața unui hotel din stațiune se desfășoară o operațiune de detonare controlată a unei drone și că trebuie să păstreze distanța”.

Incidentul a declanșat o alertă majoră de securitate. Aparatul de zbor fără pilot a fost observat inițial, la ora 6 și 15 minute, plutind în apă, de o persoană care a sunat 112.

Până la sosirea forțelor de ordine, două femei au ignorat însă riscurile: au intrat în apă, au apucat obiectul suspect și l-au tras pe mal.

Pericolul a fost uriaș, pentru că drona cu încărcătură explozivă se află la aproximativ 2-3 metri de șezlonguri și la 100 de metri de faleză și de cele mai apropiate hoteluri.

Un bărbat din Neamț se plimba cu soția pe plajă în momentul în care a zărit obiectul suspect în apă. A fost primul care a sunat la 112.

Nelu Tapalagă, martor: „Era în buza mării așa, ajungea un pic apa la ea și o mișca, dar atât. Am sunat la 112, mi s-a cerut să trimit și niște poze, am trimis pozele și ne-am dus pe dig. Ceea ce este îngrijorător este faptul că oamenii nu conștientizează pericolul au venit două doamne care pur și simplu au luat drona de aripi și au cărat-o cam 5 metri pe interiorul plajei. Mi se pare un risc extraordinar”.

Turiștii de pe plajă au fost evacuați.

Reporter: Ce indicații ați primit?

Cosmin Mircea Șomandra, salvamar: Noi ne-am asigurat maritim că nici înot, sub nicio formă să intre aici.

Geniștii au analizat aparatul de zbor, au îndepărtat încărcătura explozivă și au săpat o groapă pe plajă. Au astupat materialul exploziv cu nisip, apoi au detonat obiectul periculos.

Autoritățile fac apel la oameni să nu mai atingă obiectele suspecte.

Daniel Nistor, purtător de cuvânt MApN: „În cazul în care descoperiți un obiect plutitor sau resturi ce par a proveni dintr-o dronă ori dintr-o aeronavă de mici dimensiuni, pe plajă, pe mare, pe câmp sau în orice alt loc, vă rugăm să nu le atingeți și să nu le mutați, întrucât ar putea conține explozibil. Îndepărtați-vă la o distanță sigură și anunțați de îndată autoritățile, apelând numărul unic de urgență 112”.

Resturile aparatului de zbor au fost duse la la analiză.