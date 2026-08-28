Președintele a răspuns astfel investigației Recorder legată de parcursul profesional al celui care conduce de peste 20 de ani Serviciul de Protecție și Pază. Într-o reacție pentru Recorder, Lucian Pahonțu spune că „întreaga sa activitate s-a derulat în conformitate cu normele legale”.

În articolul de investigație publicat de Recorder, șeful SPP, Lucian Pahonțu, este acuzat că a făcut parte din Trupele de Securitate înainte de 1989 și a fost prezent, în calitate de comandant de pluton, la evenimentele din noaptea de 21 decembrie '89 din zona fostului hotel Intercontinental din București, unde a avut loc o reprimare violentă a manifestației, dar și la Mineriada din iunie 1990.

Întrebat despre aceste acuzații în conferința ținută la Chișinău, președintele i-a luat apărarea celui care îi asigură paza.

Nicușor Dan, președintele României: „Orice persoană care a reprimat, participând la vreuna din aceste acțiuni de reprimare, din punct de vedere moral, nu are ce să caute într-o funcție înaltă de în statul român. Domnul Pahonțu nu e în această situație.”

Ce spune Nicușor Dan despre verificările CSAT

Nicușor Dan susține în plus că, la momentul numirii generalului Pahonțu în fruntea Serviciului de Protecție și Pază, acum 21 de ani, CSAT a verificat inclusiv la Consiliul pentru Studierea Arhivelor Securității dacă acesta a făcut sau nu poliție politică.

Prezența lui Pahonțu în dispozitiv în noaptea de 21 decembrie este confirmată chiar de el printr-o declarație dată în Dosarul Revoluției. El susținea însă că nu a avut contact cu manifestanții.

Nicușor Dan, președintele României: „Eu am văzut un articol de presă cu un titlu care nu e justificat de conținut. O evaluare managerială n-am făcut special pentru domnul Pahonțu.”

Declarația pe proprie răspundere, în centrul dezvăluirilor

Iar publicația SNOOP a dezvăluit că Lucian Pahonțu nu a depus de 18 ani declarația pe proprie răspundere prin care să-și asume că nu a fost lucrător sau colaborator al Securității.

Într-un răspuns pentru Recorder, Lucian Pahonțu spune că „întreaga sa activitate s-a derulat în conformitate cu normele legale și cu principiile solide care guvernează activitatea militarilor, precum loialitate și devotament față de țară, onoare, demnitate și integritate”.

Am cerut și noi un punct de vedere de la Serviciul de Protecție și Pază. Până la ora difuzării acestui material nu am primit un răspuns.