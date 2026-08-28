Este vorba despre CET Palas din Constanța și CET Hidrocarburi din Arad.

Transelectrica și Rețele Electrice România au emis, joi, acceptul și notificarea de punere sub tensiune pentru cele două proiecte, astfel că noile centrale sunt, începând de astăzi, racordate la rețeaua națională de energie electrică. Din perspectiva finanțării, proiectele sunt considerate finalizate.

Potrivit lui Ilie Bolojan, în următoarele luni vor fi realizate probele și va fi făcută punerea în funcțiune a instalațiilor, urmând ca cele două centrale să opereze în regim normal începând din sezonul rece.

Noua centrală de la Constanța va avea o capacitate de 97 MW în cogenerare, în timp ce la Arad producția de energie electrică va depăși 30 MW, fiind de aproximativ trei ori mai mare decât înainte de retehnologizare.

Cele două investiții sunt destinate modernizării și eficientizării sistemelor de termoficare și vor asigura producția de energie electrică și termică pentru zeci de mii de apartamente.

Totodată, noile centrale reprezintă capacități suplimentare de producție pe gaze pentru Sistemul Energetic Național, care vor contribui la susținerea producției de energie electrică.