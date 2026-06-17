Cu ajutorul unei asociații și al persoanelor care au donat în mediul online, oamenii au primit o casă nouă.

Coșmarul pentru familia din Iași a început iarna trecută.

O mamă și cei patru copii ai săi priveau neputincioși cum locuința le este distrusă de flăcări.

Incendiul a pornit de la un scurtcircuit.

Elena Mărguță, mamă: „Am deschis ușa și am văzut doar flăcări. Atunci am realizat că trebuie să ieșim din casă, nu mai aveam șanse. Priveam cum ardeau camerele.”

Fată: „S-a auzit o bubuitură. Sora mea mai mare s-a dus să verifice, dar a văzut fum cum iese din baie. A fost traumatizant. Nu mi-am imaginat niciodată că o să fie așa.”

Povestea l-a impresionat pe Bogdan Tănasă, fondatorul unei asociații care construiește locuințe pentru familiile aflate în situații limită.

Bogdan Tănasă, fondator Casa Share: „Când am ajuns prima oară aici era durere, tristețe. Acum au un nou început în viață. Eu încerc să îndemn toate familiile pe care le ajutăm noi să trimită copiii la școală.”

În jurul proiectului s-au mobilizat și voluntarii. Unii au donat bani, alții materiale de construcții sau au contribuit prin muncă.

Radu Melnic, voluntar, ochelari, filmat afară: „La șantier am fost la descărcatul materialelor, la mutatul materialelor, am lucrat cot la cot cu muncitorii. Ce vedeți dumneavoastră aici, în spatele nostru, cred că este un exemplu că bunătatea oamenilor chiar funcționează.”