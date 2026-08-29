Guvernatorul Bill Lee a propus schimbarea numelui la doar câteva zile după ce celebra interpretă de muzică country a murit marţi, de cancer, la vârsta de 80 de ani. Propunerea este în concordanţă cu dorinţa a peste 150.000 de fani ai lui Parton, care au semnat o petiţie online pentru redenumirea aeroportului.

„Într-un loc în care Tennessee întâmpină oameni din întreaga lume, este firesc ca Aeroportul Internaţional Nashville să poarte numele fiicei preferate a statului nostru şi să-i întâmpine pe călători cu moştenirea durabilă a muzicii, generozităţii, credinţei şi bunătăţii lui Dolly”, a declarat Lee într-un comunicat.

Lee a precizat că a discutat deja ideea cu reprezentanţii lui Parton.

Născută într-o familie săracă, la poalele Munţilor Great Smoky, Parton a devenit o figură emblematică, a cărei popularitate a depăşit graniţele dintre generaţii, regiuni şi orientări politice. Pe lângă faptul că a compus şi interpretat melodii de succes precum „Jolene” şi „I Will Always Love You”, ea a jucat în filme de la Hollywood, printre care „9 to 5” şi „Steel Magnolias”.

Schimbarea denumirii ar putea necesita revizuirea politicii privind atribuirea numelor de către autoritatea aeroportuară Metropolitan Nashville. Regulile actuale prevăd că proprietăţile aeroportului pot primi doar numele unor persoane care au murit de cel puţin doi ani.

Biroul guvernatorului a anunţat că propunerea lui Lee şi politica privind denumirea aeroportului vor fi discutate de autoritatea aeroportuară în cadrul reuniunii din 17 septembrie.