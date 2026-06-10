Prețul median al unei case unifamiliale ar putea ajunge la 1 milion de dolari până în 2050, potrivit unui economist.

Creșterea spre pragul de 1 milion de dolari va fi lentă, astfel că potențialii cumpărători ar trebui să se aștepte, în prezent, la creșteri modeste ale prețurilor, au spus aceștia, relatează finance.yahoo.com.

De ani de zile, cei care vor să cumpere o casă se confruntă cu o combinație dificilă: prea puține locuințe disponibile, dobânzi ridicate la creditele ipotecare și prețuri ale locuințelor care rămân la niveluri mari. Acești factori au făcut ca accesul la proprietate să fie dificil pentru mulți americani. Din păcate, accesibilitatea ar putea deveni și mai problematică în anii următori.

La un forum economic din cadrul conferinței Asociației Editorilor Imobiliari din SUA, desfășurat în iunie, economistul-șef al NAR, Lawrence Yun, le-a spus jurnaliștilor că se așteaptă ca prețul median al unei locuințe unifamiliale să ajungă la 1 milion de dolari până în 2050.

Pentru comparație, prețul median de vânzare al unei locuințe existente a fost de 429.300 de dolari în iunie, potrivit datelor NAR. Yun a declarat pentru Business Insider că, deși această prognoză pentru 2050 este speculativă, ea se bazează pe o creștere anuală constantă a prețurilor de 3% până la 4%.

„Merită să ne uităm în urmă: de exemplu, în 1990, prețul median național al locuințelor era puțin peste 100.000 de dolari”, a spus Yun.

„Pe atunci, oamenii nu și-ar fi imaginat că astăzi prețurile ar putea ajunge la 400.000 de dolari.”

El a menționat piața imobiliară din San Francisco ca alt exemplu.

„În San Francisco, o casă de un milion de dolari este foarte comună astăzi, dar în 1990 prețul median era de aproximativ 250.000 de dolari, și sunt sigur că nimeni nu se gândea la un milion”, a adăugat Yun.

Prognoza lui Yun este îngrijorătoare, mai ales în contextul în care unele segmente ale pieței imobiliare par să se stabilizeze. Creșterea prețurilor a încetinit în piețe anterior „fierbinți” precum Austin și San Diego, în timp ce construcțiile noi din piețe mai mici, precum Kaufman (Texas) și Harnett (Carolina de Nord), au contribuit la creșterea ofertei și a vânzărilor.

Yun a spus că aceste orașe sunt excepții într-o piață imobiliară națională încă definită de prețuri în creștere și cerere redusă.

„Locuri precum Austin sau orice altă piață locală vor devia de la tendințele naționale pentru o perioadă. Dar scăderea prețurilor din Austin se datorează în mare parte creșterii spectaculoase din anii anteriori”, a spus el.

„Rămâne de văzut dacă, după o pauză, va reveni la statutul de piață de top.”, a mai precizat acesta.

Yun a adăugat că va fi nevoie de ani de creșteri constante pentru ca prețul median al unei case unifamiliale din SUA să ajungă la 1 milion de dolari. Pentru moment, el se așteaptă la creșteri modeste ale prețurilor.

„Pe termen scurt, cred că prețurile locuințelor vor crește foarte puțin în acest an — poate 1%, 2% sau 3% la nivel național”, a spus el.

„Ar fi sub inflația de consum și sub creșterea veniturilor, deoarece veniturile cresc cu aproximativ 3% până la 4%. Cred că o creștere a prețurilor locuințelor ușor sub creșterea veniturilor este un lucru sănătos.”, a conchis economistul.