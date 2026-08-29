Linda Kitchen, în vârstă de 74 de ani, din Thornbury, în apropiere de Bristol, a suferit o fractură la coloană în timpul incidentului. Avocații femeii susțin că soțul acesteia, Geoff, în vârstă de 73 de ani, a fost „rănit mortal” după ce avionul companiei Singapore Airlines, care efectua o cursă de la Londra Heathrow, a pierdut brusc aproximativ 1.828 de metri altitudine, scrie BBC.

Linda Kitchen a deschis acum o acțiune la Înalta Curte din Marea Britanie, prin care solicită despăgubiri din partea companiei aeriene, pentru a putea beneficia de tratament și sprijin medical specializat pentru problemele de spate. BBC a solicitat un punct de vedere din partea Singapore Airlines.

„Când m-am despărțit de Geoff, știam că starea lui era gravă, dar nimic nu m-a pregătit pentru momentul în care am aflat că a murit. A fost devastator”, a povestit femeia.

Cum s-a produs tragedia

Linda și soțul ei, pe care îl descria drept „sufletul ei pereche”, plecaseră într-o vacanță de șase săptămâni în Singapore, Indonezia și Australia atunci când s-a produs incidentul, în mai 2024.

Turbulențele au lovit avionul în timp ce acesta survola Myanmarul, iar aeronava a fost ulterior deviată către Bangkok, în Thailanda, unde a efectuat o aterizare de urgență.

„Fuseseră ceva turbulențe deasupra Europei și avionul se mișcase destul de mult și deasupra apei, dar turbulențele principale au apărut după aproximativ 10 ore de zbor”, a spus Kitchen.

„Au fost atât de puternice. Simțeam că avionul se prăbușește. Am observat că Kindle-ul meu și telefonul lui Geoff căzuseră pe podea și am crezut că avionul se prăbușește.”

În momentul în care aeronava a pierdut brusc altitudine, Geoff a căzut peste soția sa, strivind-o de cotiera scaunului. În cele din urmă, ceilalți pasageri au reușit să-l îndepărteze, iar un medic aflat la bord a început manevrele de resuscitare.

Linda a fost transportată la spital, în timp ce soțul ei a rămas la bordul avionului. Femeia a aflat abia două zile mai târziu că acesta murise.

Potrivit informațiilor disponibile, Geoff a suferit un stop cardiac după ce avionul a pierdut brusc altitudine la mare înălțime.

„Am petrecut 10 zile în spital, înainte de a fi transportată cu avionul înapoi la Bristol. Aveam atât de multe dureri, încât călătoria a fost ca o ceață. După ce m-am întors în Marea Britanie, am mai stat aproximativ o săptămână în spital, iar după externare am avut nevoie de mult ajutor acasă”, a povestit femeia.

Anthe Korelidou, avocată specializată în dreptul aviației și reprezentanta Lindei Kitchen, a declarat că faptul că Geoff a fost rănit mortal, iar Linda a suferit răni grave „evidențiază în mod clar gravitatea celor întâmplate”.

„Deși au trecut mai bine de doi ani de la moartea lui Geoff, Linda și restul familiei sale au în continuare numeroase întrebări și îngrijorări cu privire la ceea ce s-a întâmplat și dacă s-ar fi putut face mai mult pentru a preveni aceste răni”, a spus avocata.