Fratele de 30 de ani a supraviețuit, dar salvatorul a fost găsit după zeci de minute, când era prea târziu.

Cristi locuia de 5 ani în Brescia, Italia, unde lucra ca electrician. De 4 luni devenise tată. Sâmbătă a mers cu fratele său și câțiva prieteni pe o mică plajă, la râul Oglio. Când a văzut că fratele lui e luat de curenți puternici, a sărit împreună cu ceilalți să-l ajute. Fratele a fost scos la mal, dar Cristi nu a mai putut ieși din apa adâncă pe alocuri și de 4 metri. Ca să-l găsească, în zonă au fost chemați scafandri și un elicopter.

Crina Suceveanu, jurnalist Italia: "Corpul a fost recuperat cu ajutorul unor pescari, s-a încercat reanimarea lui, a sosit ambulanța, echipele de salvare au încercat mai mult de o oră să-l salveze, din păcate nu s-a putut face nimic".

Presa din peninsulă îl prezintă pe român ca pe un erou.

Avocat Angela Ciochină, asociația România – Lombardia asociatione socio-culturale e sportiva: "Întreaga comunitate românească este profund marcată de această tragedie. Cristi nu a murit într-un gest de imprudență, a murit într-un gest de iubire, când și-a văzut fratele în pericol nu a stat să calculeze riscurile și nu s-a gândit la propria siguranță".

”Exact acum, s-a așezat și el la locul lui, uite catastrofa!”

Cristi era din județul Galați, comuna Matca.

Vasilica Vede, bunica lui Cristi: "A intrat după el să îl scoată și care l-a găsit acolo nu a știut că e și Cristi în apă. A stat 12-13 minute și a murit".

Vecin: "Dezastru, extraordinar, măi frate! Și are și un copilaș mititel, o cumpărat o casă acolo".

Vecin: "S-a căsătorit, are un copil, au fost băieți de treabă, dar... păcatul. Exact acum, s-a așezat și el la locul lui, uite catastrofa!".

Femeie: "Au fost crescuți în cătunul nostru, aicea. Au fost băieți harnici".

Zona în care s-a produs tragedia este cunoscută pentru curenții puternici, apa înșelătoare și schimbările bruște de adâncime. În 2025, patru oameni și-au pierdut viața în râul Oglio, iar autoritățile locale au introdus interdicții de scăldat și au limitat accesul autoturismelor în anumite porțiuni.