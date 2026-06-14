Purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constanţa, Claudia Tatarici, a declarat că echipajele medicale au fost solicitate să intervină la un pacient aflat în stop cardio-respirator.

„În cursul dimineţii am fost solicitaţi, prin serviciul 112, pentru un accident prin submersie în staţiunea Mamaia. La locul solicitării s-au deplasat două echipaje SAJ, a fost găsit un pacient în stop-cardiorespirator. S-a efectuat protocol de resuscitare, dar din păcate fără un rezultat favorabil. La sfârşitul protocolului pacientul a fost declarat decedat”, a declarat Claudia Tatarici.

De asemenea, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au transmis că victima este un bărbat de 56 de ani.

Trupul neînsufleţit va fi transportat la morgă pentru realizarea necropsiei şi stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru comiterea infracţiunii de ucidere din culpă.