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La sosirea echipajelor de intervenție, băiatul era în stop cardio-respirator. Medicii au reușit să îi repornească inima, după care l-au transportat la spital. Starea sa rămâne însă extrem de gravă.

Potrivit medicilor, este în comă de gradul patru și are șanse reduse de supraviețuire.

Surse apropiate anchetei spun că minorul se afla la ștrand alături de alți copii mai mari și nu era însoțit de părinți.

Aceleași surse susțin că băiatul ar fi plecat de acasă fără știrea mamei. Polițiștii au deschis o anchetă.