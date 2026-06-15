Bărbatul de 30 de ani a fost salvat, însă fratele lui a fost găsit mult prea târziu.

Cristi era împreună cu fratele lui mai mare și mai mulți prieteni români și din Republica Moldova pe o mică plajă de pe râul Oglio, între provinciile Brescia și Bergamo.

Când a văzut că fratele lui are probleme, a sărit împreună cu ceilalți să îl ajute. Fratele lui a fost scos la mal, dar, pentru câteva minute, nimeni nu și-a dat seama că tânărul de 27 de ani nu a mai ieșit din apa care era adâncă de 4 metri.

Au fost chemați pompierii, care au început căutările cu scafandri, a fost trimis și un elicopter, care a survolat zona, carabinierii au organizat căutările de pe mal.

După câteva zeci de minute, trupul neînsufleţit al tânărului a ieşit la suprafață, dar era deja clar că nu mai poate fi făcut nimic.

Cristi este din județul Galați, din comuna Matca și era de 5 ani în Italia. Se căsătorise recent şi avea un băieţel de 4 luni. Lucra ca electrician, împreună cu fratele lui mai mare.