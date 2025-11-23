Tot mai mulți români se întorc la locul de muncă de la care au plecat. Angajatorii văd situația în avantajul lor

Stiri Sociale
23-11-2025 | 19:14
job

Din ce în ce mai mulți angajați, inclusiv români, se întorc la locul de muncă de la care au plecat în speranța că vor da peste ceva mai bun.

autor
Alexia Enescu,  Gina Obrejan

Potrivit unei platforme online, care monitorizează piața doar în comerț, anul acesta 19.000 de oameni au fost în această situație. Atenție însă cum ieșiți dintr-o echipă, pentru, că spun specialiștii, cine nu-și lasă loc de bună ziua nu mai este primit înapoi.

Adriana a lucrat la o firmă din Aiud, de unde a decis să plece. Dar nu pentru mult timp.

Adriana Cristea, angajată: „Am căutat în altă parte să vedem dacă e mai bun salariul, dar acolo nașpa a fost și m-am întors înapoi aici e mai bun salariul și colegii. Ne înțelegem, ne cunoaștem.”

Avantajul angajatorilor

Angajatorii văd situația în avantajul lor. Un salariat care se întoarce nu mai are nevoie de o perioadă de acomodare și nici de instruire ca un începător.

Noemi Szekely, manager platformă locuri de muncă: „În 2025 cele mai multe reangajări au avut loc în retail, unde au fost undeva peste 19.000 de persoane unice, urmat de management, finanțe, contabilitate și în special turism și Horeca.”

Pe de altă parte, specialiștii numesc aceste persoane „angajați boomerang”, pentru că se întorc în locul de unde pleacă.

Bogdan Mucea, sociolog: „Fac în primul rând acest lucru deoarece sunt în căutarea jobului ideal, jobului perfect dacă s-ar putea.”

Magnoliu Stan, manager companie HR: „Unii se plictisesc și vor să încerce ceva nou, alții sunt nemulțumiți la actualul loc de muncă sau pur și simplu nu au un termen de comparație, n-au lucrat în alte companii.”

Situații în care revenirea nu este posibilă

Sunt însă situații în care unii nu mai sunt primiți la fostul loc de muncă.

Iulia Guș, director marketing: „Modul în care au ales să plece a fost unul conflictual și atunci ne dăm seama că nu mai corespund culturii organizaționale.”

Mhaela Ivan, director creativ: „Persoanele pe care nu le-am acceptat și nu le-aș accepta înapoi sunt acelea care au denigrat, care nu au înțeles toate lucrurile pe care le-au primit din partea noastră, a angajatorului, și care nu au respectat prin ceea ce au făcut, prin activitatea lor, clienții.”

Potrivit unei analize făcute în Statele Unite, în primul trimestru al acestui an aproape două treimi dintre cei care figurează ca s-au angajat în domeniul IT sunt în realitate vechi salariați.

Numărul este de două ori mai mare comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Sursa: Pro TV

Etichete: angajati, demisie, locuri de munca,

Dată publicare: 23-11-2025 19:14

