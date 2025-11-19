Locurile de muncă disponibile prin Forța de Muncă la final de an, mai puține decât în 2024. Ce fel de angajați caută firmele

Numărul locurilor de muncă vacante în trimestrul III al acestui an a fost 31.600, mai multe cu 300 față de precedentele trei luni dar în scădere cu 8.300 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor INS.

Rata locurilor de muncă vacante a fost estimată la 0,62%, în ușoară creștere (+0,01 puncte procentuale) față de trimestrul precedent dar în scădere cu 0,16 puncte procentuale față de trimestrul III din 2024.

Domeniile cu locuri de muncă vacante

Cele mai mari rate ale locurilor de muncă vacante s-au înregistrat în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (1,99%), administrație publică (1,10%), respectiv transport și depozitare (1,07%). Aproape o cincime din numărul total al locurilor de muncă vacante s-a concentrat în industria prelucrătoare (6.000 locuri vacante), iar valoarea ratei a fost 0,57%.

Sectorul bugetar a însumat circa 23% din numărul total al locurilor de muncă vacante. Astfel, 3.000 locuri vacante s-au regăsit în administrație publică, 2.800 în sănătate și asistență socială, iar 1.500 în învățământ.

Domeniile cu cei mai mulți angajați

La polul opus, rata locurilor de muncă vacante a înregistrat cele mai mici valori în alte activități de servicii (0,16%), urmate de industria extractivă, hoteluri și restaurante, respectiv tranzacții imobiliare (0,19% pentru fiecare în parte).

Cele mai puține locuri de muncă vacante s-au regăsit în tranzacții imobiliare (30 locuri vacante), urmate de industria extractivă și alte activități de servicii (100 locuri vacante pentru fiecare în parte), respectiv hoteluri și restaurante și agricultură, silvicultură și pescuit (500 locuri vacante pentru fiecare în parte).

Comparație cu anul 2024

Prin comparație cu trimestrul precedent, cele mai semnificative creșteri, atât în ceea ce privește rata, cât și numărul locurilor de muncă vacante au fost în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+0,36 puncte procentuale, respectiv +200 locuri vacante), respectiv în învățământ (+0,16 puncte procentuale, respectiv +600 locuri vacante).

La polul opus, cele mai relevante scăderi ale ratei locurilor de muncă vacante s-au înregistrat în activități de spectacole, culturale și recreative

(-0,16 puncte procentuale), hoteluri și restaurante (-0,15 puncte procentuale), respectiv administrație publică (-0,08 puncte procentuale).

În ceea ce privește numărul locurilor de muncă vacante, cele mai accentuate diminuări s-au regăsit în hoteluri și restaurante (-400 locuri vacante), comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor (-300 mii locuri vacante), respectiv administrație publică și construcții (-200 locuri vacante pentru fiecare în parte).

Față de același trimestru al anului anterior, cele mai relevante creșteri ale ratei locurilor de muncă vacante s-au înregistrat în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+0,35 puncte procentuale), în activități profesionale, științifice și tehnice (+0,23 puncte procentuale), respectiv în transport și depozitare (+0,16 puncte procentuale).

În ceea ce privește numărul locurilor de muncă vacante, creșteri mai mari s-au evidențiat în transport și depozitare, respectiv în activități profesionale, științifice și tehnice (+400 locuri vacante pentru fiecare în parte).

La polul opus, cele mai relevante scăderi ale ratei locurilor de muncă vacante s-au observat în activități de spectacole, culturale și recreative (-0,59 puncte procentuale), administrație publică (-0,53 puncte procentuale), distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (-0,52 puncte procentuale), respectiv învățământ (-0,47 puncte procentuale).

Numărul locurilor de muncă vacante a cunoscut cele mai semnificative scăderi în industria prelucrătoare (-2000 locuri vacante), învățământ (-1.700 locuri vacante), administrație publică (-1.500 locuri vacante) și comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor (-1.200 locuri vacante).

