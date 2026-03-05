O treime (33%) dintre bărbații din generația Z au spus, de asemenea, că soțul ar trebui să aibă ultimul cuvânt în deciziile importante, potrivit sondajului desfășurat în 29 de țări, inclusiv Marea Britanie, SUA, Brazilia, Australia și India.

Sondajul a constatat că bărbații din generația Z (născuți între 1997-2012) sunt de două ori mai predispuși decât bărbații din generația Baby Boomer (născuți între 1946-1964) să aibă opinii tradiționale privind luarea deciziilor în cadrul căsătoriei, doar 13% dintre bărbații din generația mai veche fiind de acord că o soție ar trebui întotdeauna să-i asculte pe soț. În rândul femeilor, 18% dintre cele din generația Z și 6% dintre Baby Boomers au fost de acord, relatează The Guardian.

Diferență clară de păreri între generații

Persoanele de ambele genuri din Indonezia (66%) și Malaezia (60%) au fost cele mai susceptibile să fie de acord cu această afirmație, comparativ cu 23% în SUA și 13% în Marea Britanie. Cercetarea anuală, realizată de Ipsos și de Global Institute for Women’s Leadership de la King’s College London, a evidențiat o diferență clară între credințele diferitelor generații de bărbați în privința rolurilor de gen:

Aproape un sfert (24%) dintre bărbații din generația Z consideră că femeile nu ar trebui să pară prea independente sau autosuficiente, comparativ cu 12% dintre bărbații Baby Boomer.

Atitudinile față de normele sexuale diferă și ele între generații, 21% dintre bărbații din generația Z considerând că o „femeie adevărată” nu ar trebui să inițieze niciodată sexul, comparativ cu doar 7% dintre Baby Boomers.

Mai mult de jumătate (59%) dintre bărbații din generația Z au spus că bărbații sunt așteptați să facă prea multe pentru a sprijini egalitatea, comparativ cu 45% dintre Baby Boomers. În rândul femeilor, proporțiile au fost de 41% și 30% respectiv.

Femeile cu cariere, mai atractive pentru Gen Z

În ciuda faptului că sunt cei mai predispuși să creadă că femeile nu ar trebui să pară prea independente, bărbații din generația Z au fost și cei mai mulți care consideră că femeile cu cariere de succes sunt mai atractive pentru bărbați – 41% au fost de acord cu această afirmație.

Prof. Heejung Chung, director al Global Institute for Women’s Leadership și lider al cercetării, a spus că există câteva semne încurajatoare că sprijinul pentru egalitatea de gen rămâne puternic, cum ar fi acordul că ar trebui să existe mai multe femei în guvern. Dar datele comparabile sugerează că opiniile devin mai tradiționale. În 2019, 42% dintre oameni la nivel global considerau că drepturile femeilor au ajuns suficient în țara lor, comparativ cu 52% acum. În Marea Britanie, acest lucru a echivalat cu o creștere de 12 puncte.

„Cred că există multe nemulțumiri, multă teamă că bărbații își pierd pozițiile sociale,” a spus Chung. „Și există un vid care este umplut cu retorică și voci care încearcă să-l încline pe tinerii bărbați împotriva egalității de gen, împotriva femeilor tinere, împotriva migranților.”

Rezultatele sondajului sugerează, de asemenea, că bărbații din generația Z au așteptări mai tradiționale și față de propriul comportament și alegeri, de exemplu:

30% dintre bărbații din generația Z consideră că bărbații nu ar trebui să spună „Te iubesc” prietenilor lor, comparativ cu 20% dintre Baby Boomers și 21% dintre femeile din generația Z.

21% dintre bărbații din generația Z consideră că bărbații care participă la îngrijirea copiilor sunt mai puțin masculini decât cei care nu o fac, comparativ cu 8% dintre Baby Boomers și 14% dintre femeile din generația Z.

Ambele genuri consideră că femeile au mai multă libertate în alegerea partenerilor și a relațiilor (22%), a rolurilor casnice (24%) și a hainelor pe care le poartă (34%), în timp ce bărbații sunt considerați a avea mai multă libertate în hobby-uri (18%) și locuri de muncă (39%).

Julia Gillard, președinta Global Institute for Women’s Leadership și fost prim-ministru australian, a declarat că rezultatele sunt îngrijorătoare. „Nu doar că mulți bărbați din generația Z pun așteptări limitative asupra femeilor, ci se și închid singuri în norme restrictive de gen,” a spus ea. „Trebuie să continuăm să facem mai mult pentru a risipi ideea unui joc cu sumă zero, în care femeile ar fi singurele beneficiare ale unei lumi egale din punct de vedere al genului.”

Datele au arătat o diferență între ceea ce oamenii cred personal despre rolurile de gen în familie și ceea ce consideră că așteaptă societatea.

În Marea Britanie, doar 14% dintre oameni considerau personal că femeile ar trebui să preia cea mai mare parte a responsabilităților pentru copii, dar 43% au spus că societatea se așteaptă ca femeile să fie în mare parte sau în totalitate responsabile.