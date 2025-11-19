Studiu: Aproape 70% dintre copiii de 10–14 ani joacă zilnic jocuri online. Unul din trei a consumat alcool

Stiri Sociale
19-11-2025 | 22:05
copil pe telefon
Shutterstock

World Vision România a lansat, miercuri, în Parlamentul României, primul studiu naţional dedicat comportamentelor de risc şi adicţiilor în rândul copiilor cu vârste cuprinse între 10 şi 14 ani, realizat pe un eşantion reprezentativ la nivel naţional.

Mihaela Ivăncică

Datele colectate relevă că aproape 70% dintre copiii de 10–14 ani joacă zilnic jocuri online, un copil din trei a consumat alcool, iar 13% au fumat cel puţin o dată. În plus, rezultatele arată debuturi timpurii: copiii care au fumat sau au consumat alcool declară că primul contact a avut loc în jurul vârstei de 10 ani, iar adicţiile digitale sunt deja parte din viaţa lor cotidiană — 69% dintre copii joacă zilnic jocuri online, iar 8% joacă zilnic jocuri în care se pot câştiga sau pierde bani.

World Vision România anunţă, într-un comunicat de presă, că evenimentul, organizat cu ocazia Zilei Internaţionale a Drepturilor Copilului, a marcat şi lansarea campaniei naţionale ”LIBER eşti FĂRĂ.”, o iniţiativă amplă pentru prevenirea timpurie a adicţiilor la preadolescenţi.

Dezbaterea a fost organizată în parteneriat cu Comisia pentru Învăţământ din Camera Deputaţilor şi Agenţia Naţională pentru Politici şi Coordonare în Domeniul Drogurilor şi al Adicţiilor (ANPCDA).

Studiul a analizat consumul de alcool, fumat, droguri, substanţe etnobotanice, jocuri online şi jocuri de noroc şi a evaluat factorii de risc socio-emoţionali relevanţi

daniel david
Ministrul Educaţiei: Suntem peste media europeană la alcool, fumat şi dependenţa online. Nu avem specialişti suficienţi

În ceea ce priveşte consumul de alcool, rezultetele arată:

· 30% dintre copiii 10–14 ani au consumat alcool cel puţin o dată.

· 19% au consumat în ultimul an; 8% în ultima lună; 1% consumă frecvent.

· 8% au experimentat starea de ebrietate.

· Prezenţa unei persoane apropiate care consumă excesiv triplează riscul consumului frecvent.

În ceea ce priveşte fumatul, rezultatele arată:

· 13% au fumat cel puţin o dată.

· Prevalenţa creşte abrupt: 6% la 10 ani, 27% la 14 ani.

· Ţigările electronice sunt folosite de 18% dintre copiii care fumează la 14 ani.

· Riscul este mai mare în familiile monoparentale şi în cele în care copiii sunt crescuţi de bunici.

Potrivit studiului, referitor la consumul de droguri, 1% dintre participanţi au precizat că au consumat marijuana/haşiş, debutul mediu fiind la 10 ani, iar 3,4% au consumat droguri de mare risc.

”Probabilitatea consumului este dublă la copiii care se percep foarte săraci sau foarte bogaţi”, se arată în comunicatul de presă.

· 1,1% au consumat etnobotanice; riscul este de zece ori mai mare în rândul celor care se percep mult mai săraci.

Jocuri online şi jocuri de noroc:

· 69% joacă zilnic jocuri online.

· 8% joacă zilnic jocuri în care se pot pierde sau câştiga bani; la 14 ani procentul ajunge la 12%.

· Jocurile de noroc sunt de cinci ori mai frecvente la copiii care se percep mult mai săraci decât colegii lor.

”Analizele statistice au arătat corelaţii semnificative între comportamentele adictive - un copil expus unui tip de risc are probabilitate mult mai mare să manifeste şi alte comportamente nocive, faptul indicând vulnerabilităţi emoţionale şi lipsa unor factori de protecţie”, au mai transmis realizatorii studiului.

Studiul a utilizat un chestionar adaptat din instrumentele internaţionale ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs). Colectarea datelor s-a realizat în regim CAWI, online, asigurându-se anonimatul răspunsurilor. Link-ul de completare securizat a fost distribuit copiilor prin unităţile şcolare care au acceptat participarea la studiu. Chestionarul a fost adresat exclusiv copiilor cu vârste cuprinse între 10-14 ani împliniţi.

Cu un eşantion de 2.849 de respondenţi, studiul este reprezentativ pentru populaţia şcolară a României, din mediul urban şi rural, cu vârste cuprinse între 10-14 ani cu o marjă de eroare de +/-2% pentru un interval de încredere de 95%.

Campania ”LIBER eşti FĂRĂ.”

Prin această campanie, World Vision România îşi propune să aducă prevenţia adicţiilor mai aproape de copiii de 10–14 ani şi de familiile lor, în spaţiile în care aceştia trăiesc, învaţă şi petrec timp.

Iniţiativa cuprinde:

1. Ateliere în şcoli cu învaţămant primar, gimnazial şi liceal

Despre presiunea de grup, gestionarea emoţiilor, siguranţă online, adicţii digitale, alternative sănătoase pentru timpul liber.

2. Resurse şi sesiuni dedicate părinţilor

Ghiduri simple, sesiuni interactive în şcoli şi în comunităţi, explicaţii despre cum recunoşti semnele timpurii ale consumului sau dependenţelor digitale.

3. Două spaţii dedicate prevenirii adicţiilor în centre comerciale din reţeaua NEPI Rockcastle

Zone interactive „LIBER eşti FĂRĂ.”, expoziţii create de copii, experimente educaţionale şi materiale informative pentru întreaga familie.

4. Resurse digitale pentru preadolescenţi

Videoclipuri educaţionale, explicaţii pe limba copiilor, resurse rapide despre emoţii, presiunea socială şi cum ceri ajutor.

5. Parteneriate cu şcoli şi autorităţi locale

Pentru integrarea pe termen lung a prevenţiei în activităţile şcolare zilnice.

Sursa: News.ro

