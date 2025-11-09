Plămânii nu dor, dar pot dezvolta boli grave. 80% din afecțiuni sunt cauzate de țigări, chiar și la nefumători

Dar sunt organe direct afectate de gazele de eșapament, de fumat, ori de un gaz radioactiv care există la doar 1 metru adâncime în sol. Plămânii nu dor, astfel că nu dau semnale de alarmă când suferă.

Prof. univ. dr. Cristian Oancea, Spitalul „Victor Babeș” Timișoara: „Stăm lângă un fumător activ, nu suntem feriți. La două țigări pe care un fumător activ le fumează, noi fumăm una. Nu există formă de fumat sănătos.”

Fumatul și poluarea atacă plămânii

80% din toate bolile grave ale plămânilor sunt produse de țigări. Și chiar dacă nu suntem fumători.

Corespondent PROTV: „La 50 de ani, chiar dacă am sta într-un glob de sticlă, plămânul devine un organ supus riscului. Dacă fumăm, stăm într-un oraș poluat, cum e Capitala, ori în vestul țării, unde solul e plin de gazul radioactiv numit radon, plămânii sunt mai devreme supuși riscului. De aceea, au nevoie de investigații regulate, la fiecare 2 ani. Chiar dacă nu avem niciun simptom.”

La fiecare 2 ani, un CT de plămân cu doză mică, spune Organizația Mondială a Sănătății. Computerul tomograf cu doză mică, făcut de control, poate detecta leziuni mici maligne, adică stadii incipiente ale bolii.

Dr. Mugurel Bosînceanu, medic primar chirurgie toracică: „Nodulii pulmonari depistați în acest moment au câțiva milimetri, iar chirurgia înseamnă pierderea unui segment pulmonar, deci a unei părți mici din plămân și vindecare doar pentru că a făcut acest screening radiologic pentru torace.”

Prof. univ. dr. Cristian Oancea, Spitalul „Victor Babeș”, Timișoara: „La acea celulă malignă, care proliferează malign, până să ajungă la o tumoră trec 5-6-7 ani. Nu semnalizează, neavând receptori de durere. Plămânul, până să semnalizeze că se întâmplă ceva cu noi, trec ani. Cam două treimi din cancerele pulmonare pe care le diagnosticăm în clinica noastră vin cu o infecție. Trece pneumonia, și după ce trece, îl chemăm la radiografie și vedem acele contururi spiculate, care nu s-au remis sub tratament.”

10% din cancerele pulmonare apar între 30 și 50 de ani. De aceea, aceste organe, supuse riscului, trebuie investigate la fiecare 2 ani. CT pulmonar cu doză mică este echivalentul a 4 radiografii pulmonare. Un CT pulmonar clasic aduce echivalentul a 200 de radiografii pulmonare.

