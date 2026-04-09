”Este cel mai prost an în preajma sărbătorilor”. Mai puțin de 70% dintre locurile de cazare au fost rezervate de Paște

Stiri Turism
×
Publicitate

Românii preferă să-și petreacă sărbătorile de Paște acasă, anul acesta. Mai puțin de 70% dintre locurile de cazare au fost rezervate, potrivit Asociației Naționale a Agențiilor de Turism.

autor
Ana Maria Barbu,  Ana Tudoran,  Octavian Moldovan

Hotelierii fac eforturi să câștige clienți, așa că unii au tăiat din preț pe ultima sută de metri.Dintre cei care și-au făcut planuri pentru vacanța de Paște, 45 % au ales vacante scurte, de trei nopți. Mulți recunosc că deciziile s-au luat în funcție de buget.

Turistă: ”În jur de 3000 de lei. Stăm trei zile, cazare, masă, băuturi nu."

În Poiana Brașov, un hotel a renunțat să mai includă in pachetele turistice mese îmbelșugate, ca să vândă măcar cazarea.

Gaberiel Roșca, administrator hotel: "Când faci un pachet în Poiana Brașov, și stim foarte bine, trebuie să fie un pachet de calitate, un pachet savuros, ar fi crescut cu 3.000 de lei acest pachet."

Alții vin cu oferte last minute, reduse cu până la 40%. Sejurul include mese festive, muzică live, activități pentru copii, acces la SPA sau jacuzzi.

Reducerile n-au dat însă rezultate la o pensiune din Mărginimea Sibiului, unde doar 5 dintre cele 30 de camere sunt rezervate. Nici piscina interioară și nici meniul bogat în carne de miel n-au reușit să convingă clienții.

Maria Lupu, proprietar pensiune din Curmătura Ștezii: ”Este cel mai prost an în preajma sărbătorilor, de 33 de ani de când noi facem turism aici. Nu știu ce metode să mai folosesc. Numai desertul nu l-am făcut cu miel. Deci noi așa așteptăm oaspeții pentru sărbătorile de Paște."

Dragoș Răducan, Federația Patronatelor din Turismul Românesc: ”Oamenii sunt mult mai precauți cu cheltuirea banilor. Vor alege să își facă o rezervare în ultima clipă, așa cum ne-am obișnuit, de altfel."

Unii întreprinzători din turism mizează pe activități. La un complex din Moieciu de Sus, județul Brașov, oaspeții au la dispoziție terenuri de sport, patinoar, centru SPA și salină. Chiar și așa, gradul de ocupare în acest moment nu depășește 40%.

Sorina Busuioc, reprezentant receptie complex turistic: "Activitățile pentru cei dornici de adrenalină, le-am propune pista de bob, care a fost recent prelungită sau tiroliana în tandem. Au toate facilitățile în apropierea spațiilor de cazare, nefiind nevoiți să plece cu mașina pentru anumite activități."

Și vremea contează, în cele din urmă. Potrivit prognozelor, va fi rece.

Sursa: ProTV

Etichete: turism, paste, turisti,

Dată publicare:

Citește și...
Știri Actuale
Stiri Turism
Stiri Turism
Stiri Turism
Recomandări
Stiri externe
Știri Actuale
Stiri Politice
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 08 Aprilie 2026

46:09

Alt Text!
Vorbește Lumea
7 Aprilie 2026

01:43:24

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Ce înseamnă nașterea pozitivă

16:45

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Țara care se sapă singură

46:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

iBani

Sport

Sport

