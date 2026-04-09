”Este cel mai prost an în preajma sărbătorilor”. Mai puțin de 70% dintre locurile de cazare au fost rezervate de Paște

Hotelierii fac eforturi să câștige clienți, așa că unii au tăiat din preț pe ultima sută de metri.Dintre cei care și-au făcut planuri pentru vacanța de Paște, 45 % au ales vacante scurte, de trei nopți. Mulți recunosc că deciziile s-au luat în funcție de buget.
Turistă: ”În jur de 3000 de lei. Stăm trei zile, cazare, masă, băuturi nu."
În Poiana Brașov, un hotel a renunțat să mai includă in pachetele turistice mese îmbelșugate, ca să vândă măcar cazarea.
Gaberiel Roșca, administrator hotel: "Când faci un pachet în Poiana Brașov, și stim foarte bine, trebuie să fie un pachet de calitate, un pachet savuros, ar fi crescut cu 3.000 de lei acest pachet."
Alții vin cu oferte last minute, reduse cu până la 40%. Sejurul include mese festive, muzică live, activități pentru copii, acces la SPA sau jacuzzi.
Reducerile n-au dat însă rezultate la o pensiune din Mărginimea Sibiului, unde doar 5 dintre cele 30 de camere sunt rezervate. Nici piscina interioară și nici meniul bogat în carne de miel n-au reușit să convingă clienții.
Maria Lupu, proprietar pensiune din Curmătura Ștezii: ”Este cel mai prost an în preajma sărbătorilor, de 33 de ani de când noi facem turism aici. Nu știu ce metode să mai folosesc. Numai desertul nu l-am făcut cu miel. Deci noi așa așteptăm oaspeții pentru sărbătorile de Paște."
Dragoș Răducan, Federația Patronatelor din Turismul Românesc: ”Oamenii sunt mult mai precauți cu cheltuirea banilor. Vor alege să își facă o rezervare în ultima clipă, așa cum ne-am obișnuit, de altfel."
Unii întreprinzători din turism mizează pe activități. La un complex din Moieciu de Sus, județul Brașov, oaspeții au la dispoziție terenuri de sport, patinoar, centru SPA și salină. Chiar și așa, gradul de ocupare în acest moment nu depășește 40%.
Sorina Busuioc, reprezentant receptie complex turistic: "Activitățile pentru cei dornici de adrenalină, le-am propune pista de bob, care a fost recent prelungită sau tiroliana în tandem. Au toate facilitățile în apropierea spațiilor de cazare, nefiind nevoiți să plece cu mașina pentru anumite activități."
Și vremea contează, în cele din urmă. Potrivit prognozelor, va fi rece.
