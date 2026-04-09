”Este cel mai prost an în preajma sărbătorilor”. Mai puțin de 70% dintre locurile de cazare au fost rezervate de Paște

Hotelierii fac eforturi să câștige clienți, așa că unii au tăiat din preț pe ultima sută de metri.Dintre cei care și-au făcut planuri pentru vacanța de Paște, 45 % au ales vacante scurte, de trei nopți. Mulți recunosc că deciziile s-au luat în funcție de buget.

Turistă: ”În jur de 3000 de lei. Stăm trei zile, cazare, masă, băuturi nu."

În Poiana Brașov, un hotel a renunțat să mai includă in pachetele turistice mese îmbelșugate, ca să vândă măcar cazarea.

Gaberiel Roșca, administrator hotel: "Când faci un pachet în Poiana Brașov, și stim foarte bine, trebuie să fie un pachet de calitate, un pachet savuros, ar fi crescut cu 3.000 de lei acest pachet."

Alții vin cu oferte last minute, reduse cu până la 40%. Sejurul include mese festive, muzică live, activități pentru copii, acces la SPA sau jacuzzi.