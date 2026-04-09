Este un adevărat ritual, acompaniat de cântece religioase, la care participă mai multe generații, pentru că obiceiurile să fie transmise mai departe.

În zorii zilei, localnicii merg la slujba de la biserică. Apoi începe vopsitul ouălor, un adevărat ritual care implică membrii comunității.

Ouăle de Paște sunt colorate doar cu pigmenți naturali. Sfecla roșie este simbolul sacrificiului, iar din urzică sau rostopască se fac nuanțele de verde.

Ecaterina Hulea - gazdă: "În jurul meu totdeauna la vopsitul ouălor trebuie să am câteva persoane din sat, să am familia, să am pe nepoțica mea, să am nora, să am și altă generație pentru că, de fapt, ei sunt viitorul."

Se adaugă oțet, pentru ca vopseaua naturală să rămână pe coajă. Și sare, pentru ca ouăle să nu se spargă în timpul fierberii. Urmează lustuirea, cu grăsime de porc. Întregul ritual e însoțit de pricesne - cântece bisericeşti.

Tânăra generație învață că tehnica cere multă răbdare.

Diana Șerban - 14 ani: "Cel mai dificil pentru mine mi s-a părut strânsul ouălor în ciorap. Trebuia să le leg foarte bine, deoarece dacă nu le legăm, procesul nu ieșea cum trebuia să iasă."

Felicia Hulea: "Dimpotrivă, de la an la an mi se pare că se mai câștigă puțin la capitolul tradiție, pentru că sunt destule persoane la noi în țară care încă mai merg pe ideea asta de tradițional și mi se pare că chiar începem să ne întoarcem un pic înapoi la tradiții și să ne dăm seama că am pierdut puțin din ele și ar trebui să mai recuperăm."

În sudul Moldovei, ritualul vopsirii ouălor rămâne o tradiție păstrată cu sfințenie.