„La data de 16 noiembrie, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Roman au intervenit la o unitate de învăţământ din Roman, de unde trei minore au fost preluate de echipajele medicale, cu etilism acut. Părinţii celor 3 minore au fost sancţionaţi conform Legii 61/1991, pentru nesupravegherea minorelor”, au anunţat, marţi, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Neamţ, potrivit News.ro.

Surse din rândul anchetatorilor au precizat că două fete au 15 ani şi alta 16 ani şi au băut o sticlă de vodcă înainte de a merge la şcoală. Când au ajuns acolo au sunat la 112, deoarece li se făcuse rău.

Sancţiunea primită de fiecare părinte al fetelor este de 500 de lei.