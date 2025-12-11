Sondaj: Şase din zece angajaţi români simt că fac muncă invizibilă, care nu e apreciată de manageri

Şase din zece angajaţi simt că fac muncă invizibilă, care nu e apreciată de manageri, iar pentru 80% dintre ei interacţiunile de la birou îi ajută să fie mai vizibili, relevă un sondaj citat de Agerpres.

"Într-o piaţă a muncii supusă unor presiuni şi tensiuni tot mai mari, din ce în ce mai mulţi angajaţi au sentimentul că munca lor trece neobservată, o situaţie care poate alimenta demotivarea şi distanţarea faţă de colegi şi manageri. Peste 58% dintre angajaţi simt că fac muncă invizibilă, nerecunoscută de colegi şi manageri, însă aproape 80% spun că interacţiunile de la birou contribuie, în diferite grade, la vizibilitatea muncii lor şi îi ajută să fie mai apreciaţi de colegi şi manageri", se arată în cercetare.

Din mai multe puncte de vedere, biroul are un rol cheie în această ecuaţie, peste 36% dintre cei chestionaţi spunând că îi ajută să separe mai bine viaţa personală de cea profesională. În plus, peste 35% susţin că biroul îi ajută să fie la curent cu ce se întâmplă la job şi să ţină mai bine pasul cu schimbările din activitatea zilnică. Atunci când lucrează de la distanţă, peste 28% spun că nu pot separa bine viaţa profesională de cea personală, iar 26% se plâng că ajung să facă mai multă muncă invizibilă decât la birou şi ajung deseori să lucreze peste program din cauza acestor sarcini invizibile.

"Prezenţa la birou nu mai este doar despre a bifa taskuri, ci despre a fi văzut, auzit şi a face parte dintr-o comunitate vie. Acolo unde munca capătă chip, iar oamenii se recunosc unii pe alţii dincolo de ecrane şi deadline-uri. Într-un moment în care tot mai mulţi angajaţi au senzaţia că dispar în propriul rol, gesturile mici - un "mulţumesc", o întrebare sinceră, o conversaţie de două minute - devin ancore care ţin echipele împreună. Pentru că, la final, ceea ce ne motivează cu adevărat nu este perfecţiunea, ci sentimentul că munca noastră chiar contează pentru cineva", a declarat Elena Panait, Head of Leasing & ComYunitY la Genesis Property, citată în prezentarea sondajului.

Beneficiile muncii la birou

Atunci când lucrează de la birou, peste 39% spun că au inclusiv un mai bun acces la informaţii şi oportunităţi informale (discuţii, decizii ad-hoc), peste 38% apreciază şi feedback-ul mai rapid, iar peste un sfert consideră că este o bună ocazia de a construi o relaţie mai apropiată cu managerii. Peste 54% spun că principalul avantaj când lucrează de la birou este comunicarea mai rapidă şi mai clară cu colegii şi managerii, în timp ce aproape 28% apreciază şi modul mai eficient de colaborare şi progresul mai vizibil în proiectele desfăşurate.

Facilităţile şi serviciile care ar trebui integrate în campusurile de birouri reprezintă un subiect foarte important, mai ales în crearea unei atmosfere de lucru relaxante şi plăcute pentru oameni. Peste 47% dintre subiecţi au spus că spaţiile destinate relaxării sunt cele mai apreciate în acest sens, urmate de programele de training şi cursurile profesionale (27,3%) şi de zonele verzi extinse şi locuri special amenajate pentru plimbări (25,2%).

Sondajul a fost desfăşurat prin platforma iVox, pe un eşantion total de 1.025 utilizatori de internet din România. Aproape 47% dintre participanţi sunt de sex feminin, iar peste 53% au un venit net de cel puţin 5.000 de lei.

