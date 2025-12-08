„Cadou” de la „moș” Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește înghețarea salariilor și în 2026

Stiri Economice
08-12-2025 | 19:38
×
Codul embed a fost copiat

Salariile bugetarilor ar putea fi înghețate anul viitor, spun surse guvernamentale. Asta ar însemna ca lefurile a peste un milion de angajați de la stat să rămână pe loc din pricina crizei bugetare.

autor
Laura Culiță

Se fac toate calculele la Ministerul Finanțelor, cu scenarii pentru anul viitor. Dar, spun surse din guvern, un scenariu discutat este ca bugetul pe 2026 nu va putea să suporte o creștere de salarii la stat. Cel puțin nu la modul general, ci să fie anumite majorări, în anumite domenii, cum ar fi sistemul sanitar.

O decizie finală va fi luată după dezbateri în coaliția de guvernare, până la finele acestui an, când ar trebui ca Guvernul să și dea o ordonanță în acest sens.

Și tot în coaliție se va hotărî ce se va întâmpla salariul minim pe economie.
Și aici o variantă analizată este de înghețare la actualul nivel – asta înseamnă 4.050 de lei brut, respectiv 2.574 de lei net.

În vreme ce premierul Bolojan spune că „pentru salariul minim nu avem spații foarte mari de creștere”, din cauza constrângerilor bugetare, social-democrații și-ar dori o majorare care să aducă cel puțin 40 de lei în plus în buzunarele angajaților.

Citește și
oameni pe strada, timisoara
Salariul minim „cu grade”. Peste 2,2 milioane de angajați ar putea fi plătiți după vechime și nivelul de studii

La mijlocul acestei săptămâni va fi o discuție la guvern, între sindicate și patronate. Asta după ce sindicatele au cerut majorarea, iar patronatele, din contră, menținerea salariului minim pe economie.

„Cea mai mare tragedie în ultimii 15 ani”. Doi români au murit după ce un val uriaş a lovit o piscină naturală, în Tenerife

Sursa: Pro TV

Etichete: guvern, bugetari, salariu minim,

Dată publicare: 08-12-2025 19:36

Articol recomandat de sport.ro
Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: "Îngrijorător, o boală misterioasă"
Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: "Îngrijorător, o boală misterioasă"
Citește și...
Premierul României anunță că în decembrie vom avea ”foarte probabil” o nouă ”ordonanță trenuleț”: ”Nu putem fugi de asta”
Stiri Politice
Premierul României anunță că în decembrie vom avea ”foarte probabil” o nouă ”ordonanță trenuleț”: ”Nu putem fugi de asta”

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, vineri, în conferința de presă pe care a susținut-o la Palatul Victoria, dacă salariul minim în România va ”rămâne înghețat” și în anul 2026.   

Salariul minim „cu grade”. Peste 2,2 milioane de angajați ar putea fi plătiți după vechime și nivelul de studii
Stiri actuale
Salariul minim „cu grade”. Peste 2,2 milioane de angajați ar putea fi plătiți după vechime și nivelul de studii

O nouă iniţiativă legislativă propune diferenţierea salariului minim în funcţie de calificare şi vechime, măsură susţinută de BNS ca soluţie pentru reducerea sărăciei în muncă şi creşterea stabilităţii pieţei muncii.

Ilie Bolojan: Mi se pare anormal să te pensionezi la 48 de ani şi după aia să te angajezi din nou în sectorul public
Stiri Politice
Ilie Bolojan: Mi se pare anormal să te pensionezi la 48 de ani şi după aia să te angajezi din nou în sectorul public

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, într-o conferință de presă, că proiectul referitor la interzicerea cumului pensiei cu salariul de la stat ar urma să vizeze doar pensiile necontributive.

Recomandări
Veniturile românilor au crescut cel mai mult din UE. Câștiguri cu 134% mai mari față de acum două decenii
Stiri Economice
Veniturile românilor au crescut cel mai mult din UE. Câștiguri cu 134% mai mari față de acum două decenii

În două decenii, veniturile românilor, adică tot ce câștigă, dar și ce primesc de la stat, au crescut cu 134%.

Politolog, după alegeri: „Un alt perdant este Nicușor Dan. Mă aștept ca președintele să devină din ce în ce mai izolat”
Alegeri locale 2025
Politolog, după alegeri: „Un alt perdant este Nicușor Dan. Mă aștept ca președintele să devină din ce în ce mai izolat”

PNL și premierul Ilie Bolojan ies mai puternici din aceste alegeri, în vreme ce marele pierzător ar fi PSD, al cărui candidat s-a clasat pe locul 3.

Zelenski s-ar afla într-o poziție de tip
Stiri externe
Zelenski s-ar afla într-o poziție de tip "zugzwang". Termenul german descrie situația în care este prins liderul Ucrainei

Volodimir Zelenski s-a întâlnit la Londra cu liderii principalelor țări europene care sprijină Ucraina. Premierul britanic Keir Starmer a spus că orice acord pentru încheierea războiului trebuie să includă garanții ferme de securitate.

Top citite
1 vot
Inquam Photos / George Călin
Alegeri locale 2025
Alegeri locale parțiale 7 decembrie 2025. Marcel Ciolacu este noul președinte al CJ Buzău - rezultate finale
2 craciun brad cadouri
Shutterstock
Stiri Diverse
Top idei de cadouri sub 100 de lei pentru Crăciun 2025. Peste 50 de propuneri pentru orice persoană
3 Targ de craciun Brasov cu zapada
Shutterstock
Stiri Turism
Târg de Crăciun Brașov 2025. Ce să vizitezi și ce să faci ca turist aici
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 08 Decembrie 2025

54:07

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 08 Decembrie 2025

01:30:01

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Decembrie 2025

01:46:56

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28