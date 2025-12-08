„Cadou” de la „moș” Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește înghețarea salariilor și în 2026

Salariile bugetarilor ar putea fi înghețate anul viitor, spun surse guvernamentale. Asta ar însemna ca lefurile a peste un milion de angajați de la stat să rămână pe loc din pricina crizei bugetare.

Se fac toate calculele la Ministerul Finanțelor, cu scenarii pentru anul viitor. Dar, spun surse din guvern, un scenariu discutat este ca bugetul pe 2026 nu va putea să suporte o creștere de salarii la stat. Cel puțin nu la modul general, ci să fie anumite majorări, în anumite domenii, cum ar fi sistemul sanitar.

O decizie finală va fi luată după dezbateri în coaliția de guvernare, până la finele acestui an, când ar trebui ca Guvernul să și dea o ordonanță în acest sens.

Și tot în coaliție se va hotărî ce se va întâmpla salariul minim pe economie.

Și aici o variantă analizată este de înghețare la actualul nivel – asta înseamnă 4.050 de lei brut, respectiv 2.574 de lei net.

În vreme ce premierul Bolojan spune că „pentru salariul minim nu avem spații foarte mari de creștere”, din cauza constrângerilor bugetare, social-democrații și-ar dori o majorare care să aducă cel puțin 40 de lei în plus în buzunarele angajaților.

La mijlocul acestei săptămâni va fi o discuție la guvern, între sindicate și patronate. Asta după ce sindicatele au cerut majorarea, iar patronatele, din contră, menținerea salariului minim pe economie.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













