Măsura luată de Guvern cu o întârziere de 17 ani, integral și „peste noapte”. „Nu s-a actualizat deși legea obligă”

Guvernul va mări chiriile pentru locuințele aflate în proprietatea statului care sunt nemodificate de 18 ani și ocupate de angajați din companii, regii și alte instituții. Măsura trebuia luată de acum 17 ani.

Ministerul Dezvoltării va actualiza tariful de bază în funcție de inflația acumulată așa cum cere legea să se întâmple anual. Ultima actualizare a fost făcută, însă, în 2007, așa că se estimează că aceste chirii se vor dubla.

Măsura se va aplica locuințelor aflate în domeniul public sau privat al statului. Nu intră în această categorie cele ANL destinate tinerilor și nici cele administrate de Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat, pentru care chiriile se calculează după alte reguli.

Corespondent PRO TV: „În unele cazuri, locuințele de serviciu, sociale, de intervenție și căminele pentru salariați au chirii de câteva zeci de lei pe lună. De exemplu, pentru un apartament de 50 de metri pătrați cu 2 camere, în prezent chiriașii plătesc 42 de lei. După actualizare, suma ar urma să crească la 94 de lei. Pentru 3 camere majorarea va fi de la 67 de lei la 150 de lei pe lună, iar pentru o locuință mai mare care are aproximativ 120 de metri pătrați chiria va ajunge la 226 de lei pe lună”.

În plus, în cazul locuințelor de serviciu accesul va fi restricționat la perioada în care chiriașul este activ în funcție.

Cseke Attila, ministrul Dezvoltării: „Chiria nu s-a actualizat deși legea obligă. Este evident că aceste sume sunt mult sub orice fel de preț al pieței indiferent de zona și de localitatea în care se situează aceste imobile și atunci noi nu am făcut altceva decât ceea ce scrie în lege. Am propus să fie pus în aplicare, adică actualizare nivelului chiriei cu inflația din ultimii 18 ani”.

Proiectul introduce și limite clare în funcție de salariile familiilor. Pentru locuințele sociale, chiria nu va putea depăși 10% din venitul net lunar calculat că medie pe ultimele 12 luni. Pentru ceilalți chiriași, suma va fi plafonată la 15% pentru cei care au un venit sub salariul mediu net sau 25% pentru cei care câștigă peste medie.

Potrivit Institutului Național de Statistică, statul român are cam 1% din totalul locuințelor din țară. Proiectul se află în transparență decizională și urmează să fie adoptat de Guvern.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













