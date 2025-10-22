Studiu: Doar 50% dintre părinții din România folosesc instrumente de control parental pentru copiii lor, pe internet

Stiri actuale
22-10-2025 | 19:46
×
Codul embed a fost copiat

Copiii petrec tot mai mult timp online, iar riscurile la care sunt expuși cresc odată cu libertatea de navigare.

autor
Delia Bîrla

Există instrumente cu ajutorul cărora părinții pot să controleze și să le verifice activitatea de pe telefoane sau tablete, însă nu toți știu de existența lor, potrivit unui studiu recent.

Specialiștii spun că este nevoie de mai multă educație digitală în școli, dar și informare din partea platformelor sociale.

Mamă: Încă este mic, nu conștientizează ce periculos este și consider că este de datoria mea să am grijă de el. Trebuie să fie deschis cu mine și cu tatăl lui și să ne spună pe ce site-uri umblă și în ce scopuri.

Majoritatea nu știu cum să protejeze copiii

Siguranța copiilor în mediul online rămâne o provocare pentru mulți părinți din România.

Citește și
servicii Amazon cazute
Serviciile de sistem ale Amazon nu mai funcționează. Mai multe aplicații sunt afectate: Snapchat, Alexa, Fortnite, Perplexity

Un nou studiu arată că doar jumătate dintre ei folosesc instrumente de control parental. Mulți nu știu că platformele sociale oferă aceste variante, iar o parte nu sunt interesați de siguranța digitală.

Bunic: Se întâmplă tot felul de chestii care sunt dăunătoare pentru copii și atunci este ceva normal ca părinții să poată controla activitatea copiilor pe rețelele sociale.

Andreea Bujor, director de comunicare World Vision România: Avem nevoie de mai multă educație în acest sens și de mai multă informare. Informare pe care trebuie să o facă platformele, din punctul nostru de vedere, trebuie să o facă și școala.

Corespondent Știrile PRO TV: Școala joacă un rol tot mai important în siguranța online a copiilor. 63% dintre părinții tineri spun că de acolo află cum își pot proteja copiii, însă procentul scade la 49% în rândul celor peste 55 de ani. Pentru o protecție mai bună, un ONG propune introducerea alfabetizării digitale în școli, prin lecții despre siguranță online și utilizarea responsabilă a tehnologiei.

Aplicațiile și unele platforme digitale le oferă părinților instrumente de control pentru verificarea activității pe telefon sau tabletă, stabilirea unor limite de timp pentru utilizarea jocurilor, filtrarea conținutului inadecvat și monitorizarea mesajelor sau a site-urilor vizitate, dar și trimiterea de alerte atunci când apar riscuri.

Piotr Zaczko, manager comunicare aplicație: Sunt peste 15 instrumente legate de siguranța utilizatorului pe care le folosim deja în BEEP și pe care îi încurajăm pe utilizatori să le folosească. Fiecare video, fiecare comentariu care este încărcat trece printr-un sistem automat de moderare, dar dacă sunt unele neclarități, unele bănuieli, unele lucruri specifice de care ar trebui să fim conștienți, este și o persoană care moderează și lucrează specific pe conținutul din România.

Soluția pe termen lung este însă o comunicare deschisă cu copiii pentru a-i proteja și a-i ghida în siguranță în mediul online.

La studiu au participat 1.186 de părinți, care au copii între 13 și 18 ani, din toate județele României, atât din mediul urban, cât și rural.

Imagini șocante în Râmnicu Sărat. Un bărbat a fost înjunghiat de un vecin mai în vârstă. Mama victimei a filmat atacul

Sursa: Pro TV

Etichete: copii, parinti, aplicatii, internet, retele sociale,

Dată publicare: 22-10-2025 19:46

Articol recomandat de sport.ro
S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
Citește și...
Incidentul Amazon expune vulnerabilitatea internetului global. Serviciile nu au fost încă restaurate complet
iLikeIT
Incidentul Amazon expune vulnerabilitatea internetului global. Serviciile nu au fost încă restaurate complet

Aplicații și site-uri importante, din întreaga lume, inclusiv din România, au fost indisponibile luni, după ce „Amazon Web Services”, gigantul care le găzduiește datele, a picat.

Serviciile de sistem ale Amazon nu mai funcționează. Mai multe aplicații sunt afectate: Snapchat, Alexa, Fortnite, Perplexity
iLikeIT
Serviciile de sistem ale Amazon nu mai funcționează. Mai multe aplicații sunt afectate: Snapchat, Alexa, Fortnite, Perplexity

O pană majoră s-a produs luni dimineață (ora României, n. red.) la sistemele de cloud ale Amazon Web Services (AWS), afectând mai multe servicii online, inclusiv Amazon, Alexa, Snapchat, Fortnite și multe altele.

Microsoft avertizează: 16 aplicații extrem de populare ar putea fi folosite de hackeri pentru a vă fura datele bancare
Stiri Diverse
Microsoft avertizează: 16 aplicații extrem de populare ar putea fi folosite de hackeri pentru a vă fura datele bancare

Microsoft a emis un avertisment pentru toți utilizatorii produselor lor. Oamenii sunt sfătuiți să își actualizeze aplicațiile cât mai curând posibil.

Recomandări
ANIMAȚIE. De ce s-ar fi produs explozia din Rahova la etajele 5 și 6 ale blocului. Prima ipoteză a anchetatorilor
Stiri actuale
ANIMAȚIE. De ce s-ar fi produs explozia din Rahova la etajele 5 și 6 ale blocului. Prima ipoteză a anchetatorilor

Poliția are o ipoteză de lucru pentru cauza dezastrului din Rahova: un scurtcircuit la un cablu electric ar fi fisurat o conductă de gaze situată în exteriorul blocului distrus.

Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul
Stiri Politice
Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul

Sorin Grindeanu a declarat că știe „pe surse” că judecătorii Curții Constituționale ar fi respins reforma pensiilor magistraților și pe fond. Șeful PSD îi cere lui Bolojan să plece dacă refuză dialogul cu Justiția.

„Spitalul morții” din Constanța. Maternitatea privată unde a pierit o tânără își schimbase numele după o tragedie identică
Stiri Sociale
„Spitalul morții” din Constanța. Maternitatea privată unde a pierit o tânără își schimbase numele după o tragedie identică

Ministerul Sănătății a sesizat DNA și Parchetul General în cazul spitalului privat din Constanța unde a născut o polițistă de 29 de ani, care a fost trimisă apoi la spitalul de stat și a murit.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 22 Octombrie 2025

48:52

Alt Text!
La Măruță
22 Octombrie 2025

01:31:13

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Octombrie 2025

01:44:36

Alt Text!
ePlan
Ediția 3

15:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28