Studiu: Doar 50% dintre părinții din România folosesc instrumente de control parental pentru copiii lor, pe internet

Copiii petrec tot mai mult timp online, iar riscurile la care sunt expuși cresc odată cu libertatea de navigare.

Există instrumente cu ajutorul cărora părinții pot să controleze și să le verifice activitatea de pe telefoane sau tablete, însă nu toți știu de existența lor, potrivit unui studiu recent.

Specialiștii spun că este nevoie de mai multă educație digitală în școli, dar și informare din partea platformelor sociale.

Mamă: Încă este mic, nu conștientizează ce periculos este și consider că este de datoria mea să am grijă de el. Trebuie să fie deschis cu mine și cu tatăl lui și să ne spună pe ce site-uri umblă și în ce scopuri.

Majoritatea nu știu cum să protejeze copiii

Siguranța copiilor în mediul online rămâne o provocare pentru mulți părinți din România.

Un nou studiu arată că doar jumătate dintre ei folosesc instrumente de control parental. Mulți nu știu că platformele sociale oferă aceste variante, iar o parte nu sunt interesați de siguranța digitală.

Bunic: Se întâmplă tot felul de chestii care sunt dăunătoare pentru copii și atunci este ceva normal ca părinții să poată controla activitatea copiilor pe rețelele sociale.

Andreea Bujor, director de comunicare World Vision România: Avem nevoie de mai multă educație în acest sens și de mai multă informare. Informare pe care trebuie să o facă platformele, din punctul nostru de vedere, trebuie să o facă și școala.

Corespondent Știrile PRO TV: Școala joacă un rol tot mai important în siguranța online a copiilor. 63% dintre părinții tineri spun că de acolo află cum își pot proteja copiii, însă procentul scade la 49% în rândul celor peste 55 de ani. Pentru o protecție mai bună, un ONG propune introducerea alfabetizării digitale în școli, prin lecții despre siguranță online și utilizarea responsabilă a tehnologiei.

Aplicațiile și unele platforme digitale le oferă părinților instrumente de control pentru verificarea activității pe telefon sau tabletă, stabilirea unor limite de timp pentru utilizarea jocurilor, filtrarea conținutului inadecvat și monitorizarea mesajelor sau a site-urilor vizitate, dar și trimiterea de alerte atunci când apar riscuri.

Piotr Zaczko, manager comunicare aplicație: Sunt peste 15 instrumente legate de siguranța utilizatorului pe care le folosim deja în BEEP și pe care îi încurajăm pe utilizatori să le folosească. Fiecare video, fiecare comentariu care este încărcat trece printr-un sistem automat de moderare, dar dacă sunt unele neclarități, unele bănuieli, unele lucruri specifice de care ar trebui să fim conștienți, este și o persoană care moderează și lucrează specific pe conținutul din România.

Soluția pe termen lung este însă o comunicare deschisă cu copiii pentru a-i proteja și a-i ghida în siguranță în mediul online.

La studiu au participat 1.186 de părinți, care au copii între 13 și 18 ani, din toate județele României, atât din mediul urban, cât și rural.

