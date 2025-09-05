Greșeala frecventă care scade șansele tinerilor de a-și găsi un loc de muncă. Ce candidați caută angajatorii

Stiri actuale
05-09-2025 | 19:34
×
Codul embed a fost copiat

Românii sunt printre ultimii din Uniunea Europeană când vine vorba de rata de angajare a tinerilor sub 25 de ani.

autor
Georgiana Pocol

Deși aceștia aplică în număr mare pentru diverse posturi, angajatorii preferă candidații mai în vârstă pentru că sunt consecvenți, au rate și copii și nu-și schimbă ușor locul de muncă, potrivit specialiștilor. Din această cauză, rata șomajului în rândul tinerilor se apropie de 25 de procente.

Chiar dacă tinerii români vor să muncească, fac din start o greșeală importantă, spun cei care se ocupă de recrutări.

Mulți aplică pentru toate posturile care cred că li se potrivesc, iar astfel li se reduc șansele de a fi selectați. În plus, angajatorii caută altceva.

Ce caută de fapt angajatorii

Ana Călugăru, platforma de joburi: „În prima săptămână din luna septembrie am înregistrat aproximativ 30.000 de aplicări din partea candidaților care au între 18 și 24 de ani. Traversăm o perioadă în care angajatorii caută candidați foarte stabili și din acest motiv, în această perioadă se uită mai degrabă la cei care au o maturitate profesională, dar și de viață. Și pentru un job entry-level, iar le scad șansele celor tineri.”

Citește și
Inteligența Artificială
Domeniile afectate de apariția AI. Tinerii își găsesc mai greu de muncă, angajările au scăzut semnificativ - Analiză

Tânăr: „Depinde foarte mult și de domeniu, însă se caută foarte mulți oameni care au în primul rând experiență, dar și voință foarte multă să lucreze. Generația mea, eu am 28 de ani, cred că își dorește mult să lucreze și să aibă un job stabil.”

Ultima opțiune, șomajul

În lipsă de opțiuni, mulți se înscriu la șomaj pentru ca, în final, să urmeze și cursurile oferite de stat, în speranța că asta îi va ajuta totuși să își găsească de lucru.

Reporter Știrile ProTV: „În primele șapte luni din 2025, aproape 600 de tineri sub 25 de ani au participat la cursurile de formare profesională organizate de ANOFM. Majoritatea, interesați să se pregătească pentru resurse umane, securitate informatică sau domeniul alimentar. Cu toate acestea, încă avem un procent mare de tineri care nu lucrează. La nivelul Uniunii Europene, suntem pe locul 3 în acest clasament, cu 10 procente peste media europeană.”

Arest la domiciliu pentru doctorița din Timiș acuzată că „vindea” concedii medicale false. Anchetatorii o filau de un an

Sursa: Pro TV

Etichete: tineri, job, somaj,

Dată publicare: 05-09-2025 18:32

Articol recomandat de sport.ro
Boris Becker, vânat de cămătari români într-o închisoare din Anglia: „Au venit la mine în celulă!”
Boris Becker, vânat de cămătari români într-o închisoare din Anglia: „Au venit la mine în celulă!”
Citește și...
Statistică alarmantă: România pierde populație și îmbătrânește accelerat. Avem 130 de vârstnici la 100 de tineri
Stiri Sociale
Statistică alarmantă: România pierde populație și îmbătrânește accelerat. Avem 130 de vârstnici la 100 de tineri

România continuă să piardă populație și devine tot mai îmbătrânită. La începutul acestui an țara noastră avea 19 milioane de locuitori cu peste 31 de mii mai puțini decât anul trecut.

Domeniile afectate de apariția AI. Tinerii își găsesc mai greu de muncă, angajările au scăzut semnificativ - Analiză
iLikeIT
Domeniile afectate de apariția AI. Tinerii își găsesc mai greu de muncă, angajările au scăzut semnificativ - Analiză

Utilizarea pe scară largă a inteligenţei artificiale generative începe să afecteze semnificativ perspectivele profesionale ale angajaţilor tineri din SUA, potrivit unui studiu publicat de trei cercetători de la Universitatea Stanford, transmite CNBC.

Bacalaureatul de toamnă 2025 confirmă prăbușirea învățământului din România. ”Eu am scris numa’ prostii”
Stiri Educatie
Bacalaureatul de toamnă 2025 confirmă prăbușirea învățământului din România. ”Eu am scris numa’ prostii”

Bacalaureatul de toamnă a ajuns la final cu mai puțin de 900 de candidați care au reușit să ia diploma, după soluționarea contestațiilor. În total, 8.000 de tineri au promovat în sesiunea de toamnă.  

Recomandări
Zelenski a cerut militari occidentali „cu miile” ca garanții de securitate. Croația și Slovenia resping trimiterea de trupe
Stiri externe
Zelenski a cerut militari occidentali „cu miile” ca garanții de securitate. Croația și Slovenia resping trimiterea de trupe

Croația a exclus vineri în mod categoric trimiterea de trupe într-o misiune multinaționala de menținere a păcii în Ucraina, în timp ce Slovenia a precizat că ar putea lua în considerare acest lucru doar în cadrul unei misiuni conduse de ONU.

Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni într-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump – NYT
Stiri externe
Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni într-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump – NYT

Membri ai trupelor SEAL ale Marinei SUA au ucis civili nord-coreeni în timpul unei misiuni eșuate de instalare a unui dispozitiv de ascultare în Coreea de Nord, în 2019, în timpul unor negocieri diplomatice importante, potrivit New York Times.

INS confirmă încetinirea abruptă a economiei românești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% în prima jumătate a anului
Stiri Economice
INS confirmă încetinirea abruptă a economiei românești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% în prima jumătate a anului

Produsul Intern Brut a crescut în primele șase luni cu 0,3% pe seria brută și cu 1,4% pe seria ajustată sezonier, comparativ cu semestrul I 2024, iar în trimestrul II 2025 a fost în termeni reali mai mare cu 1,2% raportat la trimestrul I. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 05 Septembrie 2025

01:32:28

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 05 Septembrie 2025

47:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 05 Septembrie 2025

01:46:18

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Ce surprize se pregătesc in noul sezon de MASTER CHEF?

02:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28