Greșeala frecventă care scade șansele tinerilor de a-și găsi un loc de muncă. Ce candidați caută angajatorii

Românii sunt printre ultimii din Uniunea Europeană când vine vorba de rata de angajare a tinerilor sub 25 de ani.

Deși aceștia aplică în număr mare pentru diverse posturi, angajatorii preferă candidații mai în vârstă pentru că sunt consecvenți, au rate și copii și nu-și schimbă ușor locul de muncă, potrivit specialiștilor. Din această cauză, rata șomajului în rândul tinerilor se apropie de 25 de procente.

Chiar dacă tinerii români vor să muncească, fac din start o greșeală importantă, spun cei care se ocupă de recrutări.

Mulți aplică pentru toate posturile care cred că li se potrivesc, iar astfel li se reduc șansele de a fi selectați. În plus, angajatorii caută altceva.

Ce caută de fapt angajatorii

Ana Călugăru, platforma de joburi: „În prima săptămână din luna septembrie am înregistrat aproximativ 30.000 de aplicări din partea candidaților care au între 18 și 24 de ani. Traversăm o perioadă în care angajatorii caută candidați foarte stabili și din acest motiv, în această perioadă se uită mai degrabă la cei care au o maturitate profesională, dar și de viață. Și pentru un job entry-level, iar le scad șansele celor tineri.”

Tânăr: „Depinde foarte mult și de domeniu, însă se caută foarte mulți oameni care au în primul rând experiență, dar și voință foarte multă să lucreze. Generația mea, eu am 28 de ani, cred că își dorește mult să lucreze și să aibă un job stabil.”

Ultima opțiune, șomajul

În lipsă de opțiuni, mulți se înscriu la șomaj pentru ca, în final, să urmeze și cursurile oferite de stat, în speranța că asta îi va ajuta totuși să își găsească de lucru.

Reporter Știrile ProTV: „În primele șapte luni din 2025, aproape 600 de tineri sub 25 de ani au participat la cursurile de formare profesională organizate de ANOFM. Majoritatea, interesați să se pregătească pentru resurse umane, securitate informatică sau domeniul alimentar. Cu toate acestea, încă avem un procent mare de tineri care nu lucrează. La nivelul Uniunii Europene, suntem pe locul 3 în acest clasament, cu 10 procente peste media europeană.”

