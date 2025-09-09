Grindeanu, despre restructurări: Reducem cheltuielile statului, dar nu prin concedieri masive. Poziția PSD rămâne neschimbată

Stiri Politice
09-09-2025 | 16:51
sorin grindeanu

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu a anunţat că şedinţa coaliţiei va avea loc miercuri.

autor
Vlad Dobrea

Despre restructurările în administraţie, Grindeanu a precizat că poziţia PSD este aceeaşi şi nu vede să faci un scop în sine din a da oamenii afară, pentru că îi treci în şomaj şi vor însemna iarăşi cheltuieli pentru stat.

Sorin Grindeanu a declarat că şedinţa coaliţiei va avea loc miercuri. În plus, el a arătat că radiografia clară cu situaţia posturilor ocupate la nivelul administraţiei publice locale a fost prezentată de ministrul dezvoltării în grupul de lucru din coaliţie iar pe final de săptămână va fi prezentată primă formă a acestui pachet sau părţii de pachet.

Sorin Grindeanu a spus că în prezent sunt undeva în jur de 125.000 de posturi ocupate.

”Poziţia PSD este aceeaşi, şi anume că trebuie să reducem şi să gândim anumite măsuri, pentru a reduce cheltuielile statului. Nu văd să faci un scop în sine din a da oamenii afară care, la rândul lor, pe de-o parte îi treci în şomaj, care vor însemna iarăşi cheltuieli pentru stat, şi ceea ce e poate şi mai evident e altceva, că poţi să reduci numărul de angajaţi, să spunem, din aparatul propriu a unui primar sau a unui preşedinte de Consiliu judeţean şi acele cheltuieli să se vadă la bunuri şi servicii externalizând”, a explicat Grindeanu.

Citește și
Nicolae Ciuca, Marcel Ciolacu
Guvernul a desecretizat sumele plătite de foștii premieri Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu pentru zborurile oficiale

Preşedintele interimar al PSD a fost întrebat şi dacă există o discuţie pe creşterea vârstei de pensionare în coaliţia de guvernare? ”Eu cred că v-a răspuns ministrul muncii foarte clar, din această perspectivă. Nu a existat nici măcar o singură discuţie pe creşterea vârstei de pensionare, la pensionarii obişnuţi”, a subliniat Grindeanu.

Sorin Grindeanu a mai spus că ceea ce s-a discutat în coaliţie a fost că, ”odată ce se aprobă şi trece acest circuit cu pensiile magistraţilor, inclusiv de CCR, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea, a spus premierul că ar fi o un exemplu de bună practică, şi crede că aşa este, şi pentru alte categorii”.

Întrebat când ar ieşi el la pensie, Grindeanu a răspuns: ”Cât mai târziu”. 

Sursa: News.ro

Etichete: sorin grindeanu, restructurare,

Dată publicare: 09-09-2025 16:51

Articol recomandat de sport.ro
Dwayne Johnson, în lacrimi: a explicat de ce i s-au „topit“ mușchii
Dwayne Johnson, în lacrimi: a explicat de ce i s-au „topit“ mușchii
Citește și...
Guvernul a desecretizat sumele plătite de foștii premieri Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu pentru zborurile oficiale
Stiri Politice
Guvernul a desecretizat sumele plătite de foștii premieri Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu pentru zborurile oficiale

Guvernul a desecretizat sumele pe care le-a plătit pentru a închiria avioane de la Tarom pentru vizitele oficiale ale premierilor Nicolae Ciucă şi Marcel Ciolacu în ultimii ani.

Ce spune ministrul Muncii despre majorarea vârstei de pensionare, după declarația lui Ilie Bolojan
Stiri Politice
Ce spune ministrul Muncii despre majorarea vârstei de pensionare, după declarația lui Ilie Bolojan

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că PSD nu susţine creşterea vârstei de pensionare, subliniind că pensia este un drept câştigat şi că nu există niciun proiect sau discuţie în acest sens.

Cine au fost marii finanțatori ai partidelor în cel mai scump an electoral. Au avut venituri de un miliard de lei în 2024
Stiri Politice
Cine au fost marii finanțatori ai partidelor în cel mai scump an electoral. Au avut venituri de un miliard de lei în 2024

Un raport realizat de Expert forum, strict pe baza datelor din surse publice, arată că, în 2024, veniturile partidelor au fost cele mai mari de până acum. 

Recomandări
Guvernul a desecretizat sumele plătite de foștii premieri Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu pentru zborurile oficiale
Stiri Politice
Guvernul a desecretizat sumele plătite de foștii premieri Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu pentru zborurile oficiale

Guvernul a desecretizat sumele pe care le-a plătit pentru a închiria avioane de la Tarom pentru vizitele oficiale ale premierilor Nicolae Ciucă şi Marcel Ciolacu în ultimii ani.

Incendiu puternic la Grădina Zoologică București. Flăcările au cuprins circa 2.000 de metri pătrați
Stiri actuale
Incendiu puternic la Grădina Zoologică București. Flăcările au cuprins circa 2.000 de metri pătrați

Un incendiu puternic a izbucnit marți la un fânar din Grădina Zoologică București, manifestându-se cu flăcări deschise și degajări masive de fum. Focul a cuprins aproximativ 2.000 de metri pătrați.  

Cine au fost marii finanțatori ai partidelor în cel mai scump an electoral. Au avut venituri de un miliard de lei în 2024
Stiri Politice
Cine au fost marii finanțatori ai partidelor în cel mai scump an electoral. Au avut venituri de un miliard de lei în 2024

Un raport realizat de Expert forum, strict pe baza datelor din surse publice, arată că, în 2024, veniturile partidelor au fost cele mai mari de până acum. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 09 Septembrie 2025

48:08

Alt Text!
Vorbește Lumea
09 Septembrie 2025

01:45:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
8 Septembrie 2025

01:31:44

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28