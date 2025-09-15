INS: România a înregistrat aproape 500.000 de șomeri în al doilea trimestru. Tinerii, cei mai afectați

15-09-2025 | 11:01
În trimestrul II 2025, populaţia activă a României a fost de 8,22 milioane de persoane, dintre care 7,73 milioane erau ocupate și aproape 490.000 șomeri, potrivit INS.

”În trimestrul II 2025, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 20-64 ani a fost de 69,3%, în creştere faţă de trimestrul anterior. În trimestrul II 2025, populaţia activă a României era de 8.222.800 persoane, din care 7.733.000 persoane erau ocupate şi 489.800 persoane erau şomeri”, arată datele INS.

Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost în trimestrul II al anului 2025, de 63,3%, în creştere cu 0,6 puncte procentuale faţă de trimestrul I 2025. Gradul de ocupare a fost mai mare la bărbaţi (71,6%, faţă de 54,8% la femei) şi la persoanele din mediul urban (69,3% faţă de 57,1% în mediul rural). Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 18,7%.

Rata şomajului în trimestrul II 2025 a fost de 6%, ȋn scădere cu 0,2 puncte procentuale faţă de cea ȋnregistrată în trimestrul I 2025.

Pe sexe, ecartul dintre cele două rate ale şomajului a fost de 0,1 puncte procentuale (6% la bărbaţi, faţă de 5,9% la femei), iar pe medii rezidenţiale, de 6,4 puncte procentuale (9,4% în mediul rural, faţă de 3% în mediul urban).

Pe grupe de vârstǎ, rata şomajului a atins nivelul cel mai ridicat (22,9%) în rândul tinerilor (15-24 ani).

Sursa: News.ro

