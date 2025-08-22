Românii pot comanda mașini din China, cu livrare la ușă. Le iei și cu 20.000 de dolari, cu transport și taxe vamale incluse

Cetățenii Uniunii Europene pot comanda de acum online mașini direct din China, cu livrare la ușă. Ofertele de preț sunt atât de mici, încât o mașină nouă, livrată la ușă, cu toate taxele vamale și transportul incluse, poate să coste și 20.000 de dolari.

O companie chineză a lansat serviciul de achiziție de mașini produse în China cu livrare direct la adresa clienților din Europa, în condiții legale, cu omologările corespunzătoare, scrie Profit.

„Pentru prima dată, pasionații de vehicule electrice din Europa pot comanda un vehicul electric chinezesc, BEV sau PHEV, direct din China și îl putem livra direct la ușa lor. Noul nostru serviciu elimină complexitățile și dificultățile cunoscute asociate cu importurile internaționale de mașini”, a transmis directorul operațional firmei chineze, cu sediul european la Praga.

Mașinile oferite pe site au prețuri greu de imaginat în Europa, începând de la 9.000 – 10.000 de dolari, pentru modele mici, precum BYD Seagull (Dolphin Surf), Geely Ceome, Wuling Bingo, Neta Aya, dar și la prețuri sub 20.000 de dolari pentru modele mai mari: Baojun Yep, un SUV asemănător cu Suzuki Ignis, costă 11.200 dolari, un BYD Seal 06 costă 15.300 dolari, iar un Leapmotor C10 poate fi comandat pentru 17.030 de dolari. La aceste sume se adaugă transportul și taxele vamale.

Cât costă transportul și taxele vamale

„Expediem mașini în Uniunea Europeană. Odată ce mașina sosește în port, putem livra în orice colț al Europei. Clientul este obligat să plătească vama și alte taxe, dacă este cazul. Noi putem ajuta cu acest serviciu. Putem asigura omologarea EU”, anunță compania chineză, care afișează un preț de 2.500 de dolari pentru omologarea individuală.

Transportul pentru un vehicul variază de la 2.870 de dolari, cu livrare în port, până la 5.470 de dolari, cu livrarea la ușa clientului.

În total, taxele pe care le are de plătit un client pentru a primi o mașină de 10.000 de dolari la ușă încep de la aproximativ 8.000 de dolari, dar pentru unele mărci taxa vamală ridicată ar putea crește costurile cu până la 18.000 de dolari.

