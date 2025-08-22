Românii pot comanda mașini din China, cu livrare la ușă. Le iei și cu 20.000 de dolari, cu transport și taxe vamale incluse

Stiri Sociale
22-08-2025 | 13:56
masina chinezeasca
Shutterstock

Cetățenii Uniunii Europene pot comanda de acum online mașini direct din China, cu livrare la ușă. Ofertele de preț sunt atât de mici, încât o mașină nouă, livrată la ușă, cu toate taxele vamale și transportul incluse, poate să coste și 20.000 de dolari.

 

autor
Cristian Anton

O companie chineză a lansat serviciul de achiziție de mașini produse în China cu livrare direct la adresa clienților din Europa, în condiții legale, cu omologările corespunzătoare, scrie Profit.

„Pentru prima dată, pasionații de vehicule electrice din Europa pot comanda un vehicul electric chinezesc, BEV sau PHEV, direct din China și îl putem livra direct la ușa lor. Noul nostru serviciu elimină complexitățile și dificultățile cunoscute asociate cu importurile internaționale de mașini”, a transmis directorul operațional firmei chineze, cu sediul european la Praga. 

Mașinile oferite pe site au prețuri greu de imaginat în Europa, începând de la 9.000 – 10.000 de dolari, pentru modele mici, precum BYD Seagull (Dolphin Surf), Geely Ceome, Wuling Bingo, Neta Aya, dar și la prețuri sub 20.000 de dolari pentru modele mai mari: Baojun Yep, un SUV asemănător cu Suzuki Ignis, costă 11.200 dolari, un BYD Seal 06 costă 15.300 dolari, iar un Leapmotor C10 poate fi comandat pentru 17.030 de dolari. La aceste sume se adaugă transportul și taxele vamale.

Cât costă transportul și taxele vamale

Expediem mașini în Uniunea Europeană. Odată ce mașina sosește în port, putem livra în orice colț al Europei. Clientul este obligat să plătească vama și alte taxe, dacă este cazul. Noi putem ajuta cu acest serviciu. Putem asigura omologarea EU”, anunță compania chineză, care afișează un preț de 2.500 de dolari pentru omologarea individuală.

Citește și
BYD, un producător de vehicule electrice din China
Chinezii de la BYD au făcut record la bursă, după prezentarea unei mașini electrice

Transportul pentru un vehicul variază de la 2.870 de dolari, cu livrare în port, până la 5.470 de dolari, cu livrarea la ușa clientului.

În total, taxele pe care le are de plătit un client pentru a primi o mașină de 10.000 de dolari la ușă încep de la aproximativ 8.000 de dolari, dar pentru unele mărci taxa vamală ridicată ar putea crește costurile cu până la 18.000 de dolari. 

Sursa: StirilePROTV

Etichete: uniunea europeana, China, masini, livrare la domiciliu,

Dată publicare: 22-08-2025 13:56

Articol recomandat de sport.ro
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Citește și...
Un colos auto din China își deschide fabrică în Timișoara. Are venituri de 24,5 miliarde de dolari pe an
Stiri Economice
Un colos auto din China își deschide fabrică în Timișoara. Are venituri de 24,5 miliarde de dolari pe an

Great Wall Motor, unul dintre cei mai mari producători auto din China și din lume, își deschide o unitate de producție la Timișoara. Decizia companiei cu venituri de 24,5 miliarde de dolari/an ar putea fi primul pas spre producția de mașini în Europa.  

Chinezii de la BYD au făcut record la bursă, după prezentarea unei mașini electrice
Stiri externe
Chinezii de la BYD au făcut record la bursă, după prezentarea unei mașini electrice

Acțiunile BYD, un mare producător de vehicule electrice din China, au atins un nivel record, după ce compania a lansat o gamă de mașini electrice ce se pot încărca aproape la fel de rapid ca un vehicul cu motor termic.

BMW, „alianță” cu producătorii chinezi împotriva tarifelor impuse de UE importurilor de mașini electrice din China
Stiri externe
BMW, „alianță” cu producătorii chinezi împotriva tarifelor impuse de UE importurilor de mașini electrice din China

Producătorii chinezi de vehicule electrice BYD, Geely şi SAIC, precum şi compania germană BMW, au depus plângeri împotriva tarifelor de import impuse de Uniunea Europeană.

Europarlamentarul Adina Vălean, invitată la EURomânia. Cum ar putea fi afectată România de ”războiul” comercial China-UE
EURomânia
Europarlamentarul Adina Vălean, invitată la EURomânia. Cum ar putea fi afectată România de ”războiul” comercial China-UE

Industria auto din Uniunea Europeana este în impas. Un val de mașini electrice din China afecteaza vânzările din statele membre. Avantajul de preț ar veni din subvențiile de stat incorecte acordate de Beijing.  

Țara care construiește mașini electrice cu 10.000 de euro mai ieftine decât în Europa. Costă mai puțin ca cele pe benzină
Stiri externe
Țara care construiește mașini electrice cu 10.000 de euro mai ieftine decât în Europa. Costă mai puțin ca cele pe benzină

China este capabilă să producă mașini electrice cu 10.000 de euro mai ieftine decât cele produse în Europa, în condițile în care prețul vehiculelor electrice de aici s-a redus atât de mult, încât costă acum mai puțin decât cele pe benzină.

 

Recomandări
Ministrul Sănătății: La sfârşitul acestui an va fi finalizat primul Centru de Mari Arşi din România
Stiri actuale
Ministrul Sănătății: La sfârşitul acestui an va fi finalizat primul Centru de Mari Arşi din România

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că la finalul acestui an se vor încheia lucrările la primul Centru de Mari Arşi care se află în construcţie la Timişoara.

ANM anunță vineri averse torenţiale şi vijelii puternice în zece judeţe. Rafalele de vânt pot atinge 90 km/h. HARTĂ
Vremea
ANM anunță vineri averse torenţiale şi vijelii puternice în zece judeţe. Rafalele de vânt pot atinge 90 km/h. HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări și atenționări meteorologice valabile în cursul zilei de vineri, 22 august, ce vizează o mare parte a țării.

Ipoteza luată în calcul de anchetatori în cazul atacului armat din Centrul Vechi al Capitalei. Au loc noi audieri
Stiri actuale
Ipoteza luată în calcul de anchetatori în cazul atacului armat din Centrul Vechi al Capitalei. Au loc noi audieri

Au loc noi audieri în cazul atacului armat de acum două zile din Centrul Vechi al Capitalei. Cetăteanul turc, arestat după ce a deschis focul asupra unei terase în care se aflau clienți, a fost adus în fața anchetatorilor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 22 August 2025

03:21:57

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12