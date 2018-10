România, într-un rușinos top 3 în UE la abandon școlar. Ce soluție au găsit facultățile

România a ajuns într-un rușinos top 3 în Uniunea Europeană la capitolul abandon școlar și are cei mai puțini absolvenți de studii superioare.

În disperare de cauză, facultățile investesc acum în centre de consiliere, unde aduc specialiști care să îi ghideze pe tineri, în funcție de abilități.

La Universitatea Babeș Bolyai din Cluj, rata de abandon se situează în jurul mediei naționale - de 30 la sută. Aici însă, mulți doar schimbă facultatea, nu renunță definitiv.

Paul a apelat la un program de consiliere oferit de Universitate și de la matematică-informatică s-a mutat la jurnalism.

Paul Ștefan Chetan, student: ”Un profesor de la mate-info nu poate să ofere același grad de interes pentru cineva care nu e atras de materie, cum eram eu.”

Reporter: Acum ești bine?

Paul Ștefan Chetan, student: ”Da, sunt aproape zilnic de la 8-16 la facultate și îmi place foarte mult."

Celor care nu își permit financiar să studieze, universitatea le vine în ajutor cu burse sociale, facilități de cazare și mâncare.

Laura Irimieș, purtător de cuvânt Universitatea Babeş Bolyai Cluj: ”Avem programe dedicate studenților cu risc de abandon, programe de consiliere, training în diferite domenii, școli de vară."

La Universitatea de Vest din Timișoara, în schimb, un sfert dintre studenți se retrag definitiv chiar din primul an.

Mădălin Bunoiu, prorector Universitatea de Vest din Timişoara: "Poate o să fiți surprinși gândindu-vă, poate, că situația materială, de exemplu, este unul dintre principalele motive, ei bine studenții renunță pentru că au rezultate mai puțin bune în prima sesiune de examene și, iarăși, un factor foarte important este prezența la ore."

La Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, din 9 tineri 1 a renunțat la cursuri anul trecut. Studentă la Litere, Laura a fost la un pas să spună stop. A primit însă o bursă în Germania, iar acolo s-a regăsit la un centru de sprijin.

Laura, studentă: "Noi am plecat 120 de studenți în primul an și am fost 30 la final. Nu reușeau să facă față cuantumului mare de informații și pentru că nu le înțelegeau."

De săptămâna viitoare, tinerii ajunși în astfel de situații vor putea găși îndrumare la un centru de învățare și consiliere, deschis chiar de Universitate. A costat 200.000 euro - bani luați de Ministerul Educației de la Banca Mondială.

Oana Macari, tutore "Centrul de Învăţare", conferenţiar Facultatea de Litere: "Copiii aceștia vin din medii foarte diverse, ei caută ceva și uneori nici tu că tutore nu știi ce caută, nici ei nu știu cum să exprime aceste căutări. Adesea lipsa de comunicare este problema."

Bogdan Neculau, coordonatorul proiectului: "De aceea am introdus inclusiv consiliere educațională, consiliere de carieră, de dezvoltare personală și încă unul pe care ni l-au sugerat ei, consiliere spirituală."

Există 16 astfel de centre în toată țara.

