Reacția administratorei hotelului care a ars în Timișoara: „Angajații sunt instruiți mai în joacă: studenți, repetenți”

A fost mobilizare de forţe în Timişoara. Un hotel a fost cuprins de flăcări, iar la faţa locului aproape 30 de pompieri s-au luptat mai bine de două ore cu vâlvătaia care părea de neoprit.

Din fericire, în urma incendiului nicio persoană nu a fost rănită.

Panica s-a instalat la miezul nopţii în complexul studenţesc din Timişoara. Potrivit martorilor, flăcările violente au izbucnit pe terasa unui hotel, s-au extins la vegetaţia din jur şi au cuprins tot acoperişul. În scurt timp, vâlvătaia şi fumul dens au învăluit întreaga clădire.

Martor: „A luat foc, da nu se poate ajunge acolo că e haos."

Martor: „Am văzut flăcări mari, ieşeau de aici. Erau oameni, fugeau afară, focul s-a extins de jos."

Martor: „Eram la căminul 9 şi am văzut că a luat foc şi am putut să intru până la etajul 2 şi am văzut că nu era nimeni. Nu ştiu la etajul 3."

Citește și La un pas de o tragedie de proporții în Timișoara. Scene de haos după ce un hotel a luat foc

Neputincioşi în calea flăcărilor, oamenii au sunat la 112. La faţa locului au intervenit 29 de militari cu 5 autospeciale şi 3 ambulanțe SMURD, iar strada a fost închisă.

Pro TV

Deşi hotelul se afla în imediata vecinătate a căminelor studenţeşti şi a mai multor blocuri, administratora hotelului a precizat:

Liliana Mureşan, administrator hotel: „Angajaţii mei sunt instruiţi, câteodată mai în joacă că na! Nu sunt tot timpul atenţi, mai lucrez şi cu tineri, studenţi, masteranzi, repetenţi sau nu. Noroc că nu am sărit cu toţii în aer, la propriu, să ardă tot complexul.”

Radu Motican, proprietarul clădirii: „Am primit un telefon de la cineva că arde hotelul. Am venit aici, hotelul ardea, respectiv ardea acoperişul. Probabil am putea presupune că eventual au fost nişte aurolaci care şi-au făcut foc să se încălzească în extrema hotelului, de acolo putea să ia foc.”

Nicolae Robu, primarul Timișoarei: „Există aviz ISU, mai vechi, e adevărat, care este valabil, în ipoteza că nu s-au adus modificări de interior, neanunţate. Dacă s-ar fi făcut modificări, trebuia cerut un nou aviz. Zona e foarte aglomerată, e o zonă cu o densitate mare de clădiri.”

Pro TV

Valentina Sârbu, sergent major ISU Timiş: „În evidenţele noastre spaţiul apare cu autorizaţie. În 2015 şi 2016 au fost efectuate controale, au fost constatate o serie de nereguli şi au fost sancţionate contravenţional cu amenzi în cuantum de 5.000 de lei.”

Reporter: „Ce nereguli?”

Valentina Sârbu: „Neverificarea instalaţiei electrice de către personal specializat, lipsa detectorului de gaz din bucătărie. neîntreţinerea şi neverificarea iluminatului de evacuare."

După mai bine de două ore incendiul a fost stins. O anchetă urmează să stabilească acum firul evenimentelor.

Vineri dimineață, pompieri şi criminalişti s-au întors la hotelul care a ars. Au început cercetările care ar trebui să lămurească din ce cauză s-a aprins focul. O primă concluzie arată că incendiul a pornit dintr-un colţ al terasei, apoi flăcările au fost alimentate de nişte cauciucuri depozitate acolo şi s-au extins rapid.

Cea mai afectată este mansarda, unde au ars trei camere. Reprezentanţii pompierilor au transmis că hotelul avea autorizaţie de securitate la incendiu, însă în 2015 şi 2016, la controalele care s-au făcut acolo, au fost constatatate mai multe nereguli, pentru care s-au dat amenzi. Cei de la societatea de asigurare au estimat paguba la 400.000 de euro.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!