Avem o populație îmbătrânită. De ce românii fac tot mai puțini copii. Explicația unui sociolog

România îmbătrânește tot mai tare. Suntem sub media Uniunii Europene în ceea ce privește numărul de tineri cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani, potrivit unei analize Eurostat iar în anumite zone vin pe lume din ce în ce mai puțini copii.

Specialiștii pun diferențele intre regiuni pe seama educației, tradiției şi religiei. În zonele dezvoltate, tinerii așteaptă până aduc pe lume un prunc. Înainte, vor să fie stabili financiar.

În sudul și centrul țării avem cei mai puțini tineri, iar zona București-Ilfov, deși puternic dezvoltată, este fruntașă.

Aici, doar 14% din populație are între 15 și 29 de ani. În nord, procentele sunt ceva mai mari, dar nici acolo numărul tinerilor nu ajunge la un sfert din total.

Ioan Hosu, sociolog: ”Este vorba și de educație, religie, tradiție, cutumă locală și nu neapărat factorul economic. Concentrarea merge în altă direcție, profesional, puțin hedoniști, să ne trăim viața avem timp și mai târziu. Sunt stiluri de viață diferite care interferează negativ cu natalitatea, nu faci copii pentru că ai alte priorități”.

Alin și Andra sunt din Cluj și au 28 respectiv 25 de ani. Pe ultimii trei i-au petrecut împreună. Programul încărcat pe care îl au i-a făcut să nu se grăbească să aducă pe lume un copil.

Alin Drăgan: ”Lucrez până la 05.00 - 5.30, depinde cât de mult am de lucrat. Ea face marketing sportiv și uneori lucrează și în weekend și are și deplasări în alte țări. Timpul pentru noi este foarte puțin, așa că nu am avea cum să avem grijă de un copil”.

În raport cu țările europene, România este sub jumătatea clasamentului în ceea ce privește populația tânără, alături de Bulgaria, Italia sau Spania. În frunte sunt țările nordice, dar și regiuni din Franța.

Potrivit Eurostat, în Uniunea Europeană, doar 73 de milioane de persoane din 447 sunt tinere, ceea ce reprezintă un dezechilibru și pe piața muncii. Mai ales că mulți tineri se angajează mai târziu.

Magnoliu Stan, specialist HR: ”Preferă să experimenteze să învețe, preferă să investigheze. Nu sunt foarte hotărâți și dacă nu se simt confortabil, nu le place, dacă nu găsesc un lider care să îi înțeleagă și să se adapteze la tinerețea lor se plictisesc repede și chiar renunță”.

Dragoș: ”Momentan vreau să acumulez mai multe cunoștiințe și după, când sunt pregătit, să mă angajez”.

Cifrele ar putea să scadă și mai mult, având în vedere că numărul nașterilor este din ce în ce mai scăzut. Potrivit INS, în primele 9 luni ale anului trecut au venit pe lume aproape 133.000 de copii, cu aproximativ 7.000 mai puțini ca în 2020, an care a reprezentat un recod negativ al ultimilor ani.