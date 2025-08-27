"România educată". 400 de elevi, şcolari şi preşcolari vor începe școala în containere, pentru că nu mai sunt locuri în clase

Un număr de 400 de elevi, şcolari şi preşcolari, din oraşul Şomcuta Mare, jud. Maramureș, vor începe cursurile în containere special amenajate, pentru că nu mai sunt locuri suficiente în sălile de clasă.

"Avem o situaţie mai specială la Şcoala nr. 2, unde numărul elevilor şcolari şi preşcolari a crescut, iar şcoala a devenit neîncăpătoare. Astfel, un număr de 400 de elevi vor începe cursurile în containere speciale, care au fost amplasate pe o platformă din beton din curtea şcolii (...). E pentru noi, dar şi pentru copii o situaţie mai specială, pentru că nu se mai fac cursuri şcolare în schimburi şi am fost nevoiţi să găsim o soluţie alternativă. Containerele montate vor oferi condiţii aproape identice unui săli de clase obişnuite", a precizat pentru Agerpres primarul Gheorghe Buda.

Edilul susține că elevii vor beneficia de condiţii optime.

"Important e ca elevii să fie prezenţi la cursuri, iar containerele au fost pregătire corespunzător şi nu vor exista lipsuri în privinţa desfăşurării unor cursuri în condiţii cât mai bune", a mai spus Gheorghe Buda.

Cauciucul unui camion care transporta substanțe periculoase a explodat pe „Drumul Morții”. Un șofer ucrainean a murit

