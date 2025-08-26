Continuă protestele în Educație. Sindicaliștii cer demisia ministrului David. Vor fi manifestații și în prima zi de școală

Sindicaliştii din învăţământ protestează, marți, din nou, în fața sediului Ministerului Educaţiei şi Cercetării, nemulţumiţi de măsurile adoptate de Guvern care fac referire la reducerea deficitului bugetar.

Protestele au început la finalul lunii iulie.

Acum, este a 18-a zi de manifestații în fața sediului Ministerului Educației. Protestatarii au venit cu vuvuzele, fluiere și pancarte cu diverse mesaje precum:

Ați crescut norma, nu respectul.”

Ați tăiat burse, nu minciuni! sau „Ora tăiată, munca furată.”

Totodată, ei i-au cerut în cor demisia ministrului Educației, Daniel David.

Sindicaliștii anunță că vor continua protestele, după următorul program:

- 27 august – Pichet la Ministerul Educației și Cercetării, în intervalul 10.00 – 12.00;

- 28 august – Pichet la Ministerul Educației și Cercetării, în intervalul 10.00 – 11.30;

- 29 august – Pichet la Ministerul Educației și Cercetării, în intervalul 10.00 – 11.30;

- 3 septembrie – Pichet la Ministerul Educației și Cercetării, în intervalul 10.00 – 12.00;

- 3 septembrie – Miting de protest în Piața Victoriei, în intervalul 12.00 – 13.00;

- 4 septembrie – Miting de protest în Piața Victoriei, în intervalul 12.00 – 13.00;

- 5 septembrie – Miting de protest în Piața Victoriei, în intervalul 12.00 – 13.00;

- 8 septembrie – Miting și marș de protest pe traseul Piața Victoriei – Palatul Cotroceni, în intervalul 11.00 – 16.00.

În ultima perioadă, sindicaliștii vorbesc despre boicotarea începerii anului școlar și amenință inclusiv cu greva.

Inclusiv ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a afirmat, luni, că probabil anul şcolar 2025-2026 va începe pe 8 septembrie cu un boicot.

Între timp, Ministerul Educației a decis să modifice limitele minime și maxime pentru numărul de copii în clasă, ca urmare a reorganizării a 507 școli și licee și creșterii normei didactice.

Limitele minime pot scădea cu 2, iar cele maxime pot crește cu până la 4 elevi, cu acordul inspectoratului școlar, însă ministerul nu încurajează creșterile maxime.

Reducerea efectivelor pentru elevii cu cerințe educaționale speciale rămâne valabilă.

