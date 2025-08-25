Liderul Federației Spiru Haret: ”Nu se pune problema unei greve generale”. Ce vor face profesorii în prima zi de școală

Stiri Educatie
25-08-2025 | 20:06
protest profesori
protv.ro

Preşedintele Federaţiei Spiru Haret, Marius Nistor, a declarat luni că nu se pune problema unei greve generale în educaţie ci doar de o boicotare în data de 8 septembrie a începutului de an şcolar.

autor
Cristian Anton

În plus, a spus el, va fi un miting de amploare în faţa Palatului Victoria, urmat de o marş de protest, până la Palatul Cotroceni.

”În momentul de fază, e clar că există o opţiune mai mult decât serioasă ca festivităţile de începere a anului şcolar, în învăţământul preuniversitar, pe data de 8 septembrie să fie boicotate. Şi mi se pare normal ca acest lucru să fie rezultatul unui referendum declanşat la nivel național”, a spus Marius Nistor.

El a precizat că trebuie făcută distincţie între ce înseamnă boicotare şi grevă generală.

”Nu se pune problema unei greve generale. Noi vorbim doar de o boicotare în data de 8 septembrie a începutului de an şcolar. În 9 septembrie, încolo, vor fi alte acţiuni pe care le gândim la nivel național, de altă natură. Dacă va fi vorba de vreo grevă generală, asta o vom stabili împreună cu colegii noştri din ţară”, a precizat Marius Nistor.

Citește și
scoala elevi
Începe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi până la patru ore în plus pe săptămână

”A persista într-o greșeală este adevărata eroare pe care o poate comite un guvern”

Reprezentantul sindicatelor a mai anunţat organizarea unui miting de amploare în faţa Palatului Victoria, urmat de o marş de protest, până la Palatul Cotroceni. Nistor a menţionat că au avut o primă discuţie cu Ministrul Educaţiei şi au continuat discuţiile şi cu prim-ministrul Ilie Bolojan.

”Domnia sa nu vrea să schimbe absolut nimic, mergând pe ideea că, dacă ar renunţat la măsurile care au fost adoptate, măsuri care lovesc în învăţământul preuniversitar, atunci ar fi obligat să facă un pas înapoi şi vizavi de pachetul doi şi pachetul trei de măsuri, care poate să conducă la reducerea deficitului bugetar. I-am explicat domniei sale că a persista într-o greşeală este adevărata eroare pe care o poate comite un guvern”, a subliniat Nistor.

Alți zeci de mii de elevi vor primi, până la urmă, burse de merit. Noile reguli impuse de Ministerul Educației

Sursa: News.ro

Etichete: profesori, proteste, boicot, inceperea scolii,

Dată publicare: 25-08-2025 20:06

Articol recomandat de sport.ro
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Citește și...
Școlile cu mai puțin de 500 de elevi vor fi comasate. Aproape 8% din unitățile de învățământ vor fi arondate altor unități
Stiri Educatie
Școlile cu mai puțin de 500 de elevi vor fi comasate. Aproape 8% din unitățile de învățământ vor fi arondate altor unități

Un număr de 850 școli se reorganizează în anul școlar 2025-2026. Peste 500 vor fi arondate altora mai mari, iar restul fuzionează, a anunțat Ministerul Educației.

Începe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi până la patru ore în plus pe săptămână
Stiri Educatie
Începe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi până la patru ore în plus pe săptămână

Urmează zile de șoc pentru sistemul de învățământ! Luni aflăm câte școli trebuie comasate, pentru că au scăzut sub pragul minim de 500 de elevi înscriși și câți copii și profesori vor fi obligați să se transfere.

Sindicaliştii din educaţie strâng semnături împotriva legii austerităţii: Nu faci învăţământ european cu costuri dâmboviţene
Stiri Educatie
Sindicaliştii din educaţie strâng semnături împotriva legii austerităţii: Nu faci învăţământ european cu costuri dâmboviţene

Federaţiile sindicale din educaţie au anunțat că strâng semnături pentru a promova o iniţiativă legislativă.

Sindicaliștii din Educație cer demisia ministrului Daniel David: „A lovit în sistemul de învăţământ şi în salariaţi”
Stiri actuale
Sindicaliștii din Educație cer demisia ministrului Daniel David: „A lovit în sistemul de învăţământ şi în salariaţi”

Sindicaliștii din învățământ cer demisia ministrului Daniel David și anunță pichetarea sediului ministerului, începând de miercuri.

Profesorii au protestat în fața Parlamentului față de măsurile fiscale. Avertizează că anul școlar ar putea începe cu greve
Stiri actuale
Profesorii au protestat în fața Parlamentului față de măsurile fiscale. Avertizează că anul școlar ar putea începe cu greve

Pachetul legislativ pentru care guvernul Bolojan își angajează răspunderea conține măsuri cu impact direct in educație. Aceste măsuri sunt contestate de profesori, care au organizat un protest în fața Parlamentului.

Recomandări
PSD îngroapă, parțial, securea războiului pe Pachetul 2, dar o ascute aprig pe cea pentru Primăria Capitalei
Stiri Politice
PSD îngroapă, parțial, securea războiului pe Pachetul 2, dar o ascute aprig pe cea pentru Primăria Capitalei

La aproape o lună de când a blocat Pachetul 2 de măsuri fiscale, PSD îngroapă parțial securea războiului și se întoarce la masa discuțiilor din coaliția de guvernare.  

Alți zeci de mii de elevi vor primi, până la urmă, burse de merit. Noile reguli impuse de Ministerul Educației
Stiri Educatie
Alți zeci de mii de elevi vor primi, până la urmă, burse de merit. Noile reguli impuse de Ministerul Educației

Ministerul Educației schimbă regulile de acordare a burselor, stabilite acum două săptămâni. Dacă ultimul elev care prinde o bursă de merit are aceeași medie cu alți colegi de clasă, atunci vor intra toți pe lista beneficiarilor.

ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Munții Iezer, unde patru tineri au murit. Misterul se adâncește
Stiri actuale
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Munții Iezer, unde patru tineri au murit. Misterul se adâncește

Criminaliștii, sprijiniți de salvamontiști, au revenit luni la locul accidentului din Munții Iezer, unde patru tineri și-au pierdut viața, iar al cincilea a fost grav rănit.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 25 August 2025

50:36

Alt Text!
La Măruță
25 August 2025

01:31:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
25 August 2025

01:51:09

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59