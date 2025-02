România dispare pe cale naturală. Cei mai puțini copii născuți din ultimii 100 de ani. ”Nu mai este nimeni, e liniște”

Situație gravă pentru România. Anul trecut s-au înregistrat cele mai puține nașteri din ultimii 100 de ani, sub 150.000, potrivit Institutului Național de Statistică. În mediul rural, declinul este dramatic.

Conform unui raport ONU, până în 2050 populația țării va scădea cu aproape 3 milioane de locuitori.

În comuna Ohaba din Alba, ulițele sunt goale. Marea majoritate a celor 600 de localnici sunt bătrâni.

”Bărbat: În anii '72 era plin peste tot, pe coasta aia care o vedeți acolo la ora asta se auzeau strigăte de copii, era viață, era veselie.

Reporter: Și acuma?

Bărbat: Nu se aude nimic, decât un lătrat de câine acolo".

Adrian Mihălțan, primar comuna Ohaba: "Între 1960 și 1970 se înregistrau peste 30 de nașteri, în 1990 am ajuns până în jur de 10 nașteri, este o scădere semnificativă, iar în anul 2023 am avut 3 nașteri".

Dacă în trecut erau în medie cu 20.000 mai multe nașteri în mediul rural, acum tendința s-a inversat. În anul 2023, în mai multe sate din România s-a născut câte un singur copil.

Femeie: "Cine să mai fie, dacă sunt casele goale și oameni bătrâni?".

Bărbat: "Nu mai este nimeni, e liniște".

Însă și în aglomerațiile urbane, cuplurile și-au schimbat prioritățile, iar prima sarcină este programată uneori și după 35 de ani. Cariera, călătoriile și timpul petrecut împreună contează mai mult pentru tineri căsătoriți.

”Avem sarcini și la 45 de ani”

Femeie: "Eu am făcut copii după 35 de ani, a fost destul de greu să ajungem aici, am avut și rol de manager și mulți ani am muncit de dimineață până seara".

Potrivit Institutului Național de Statistică, în 1925 au fost aproape 474.000 de nașteri. Numărul a scăzut treptat, însă declinul a început în 2022. Iar anul trecut au venit cei mai puțini copii pe lume din ultimul secol, sub 150.000.

Evoluția natalității în România

AN Număr nașteri

1925 473. 926

.......................................

2018 188.755

2019 215467

2020 211273

2021 203418

2022 182083

2023 155.390

2024 149.612

sursa: Institutul Național de Statistică

Conf. univ. dr. Răzvan Ciortea, medic primar obstretică-ginecologie: ”În momentul de față, vârsta de procreare a crescut, avem sarcini și la 45 de ani”.

Ioan Hosu, sociolog: "Dificultăți economice, financiare, locuri de muncă, costuri pentru ce înseamnă creșterea unui copil, astea toate vin la pachet și modifică comportamentele cu care noi eram obișnuiți acum 40-50 de ani, 2-3 copii".

Potrivit unui studiu recent al Asociației de Reproducere Umană din România, un cuplu din cinci se confruntă cu probleme de infertilitate.

