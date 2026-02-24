În țară, există doar câteva companii specializate, asta deși climatul și condițiile naturale sunt favorabile pentru dezvoltarea acestei specii.

În bucătăria lui Chef Phillipe Dupre, un francez stabilit în România de 20 de ani, rețeta pare simplă. Însă echilibrul dintre ingrediente, timpul de fierbere și măiestria bucătarului transformă preparatul într-o delicatesă. Pentru o aromă intensă, melcii sunt desăvârșiți cu unt cremos, asezonat cu usturoi și pătrunjel proaspăt.

În spatele preparatului din farfurie este însă o adevărată industrie, iar țara noastră se numără printre principalii exportatori de melci din Europa.

Potrivit datelor INS, producția de melci s-a ridicat în 2025 la 2.800 de tone. În funcție de specie, România a exportat anul trecut în jur de 804 tone de melci vii sau conservați în diverse forme, în valoare de 9 milioane de euro.

Mai mult, exporturile de melci preparați sau conservati au depășit 1.800 de tone care merg aproape integral în Franța. În 2025, francezii au cumpărat de la noi 1.700 de tone, de 20 milioane de euro.

Carnea de melc este apreciată în gastronomia internațională, mai ales în Franța, unde mesele festive nu sunt complete fără melci pregătiți în cochilie, cu usturoi și pătrunjel. În România, melcii sunt mancati mai ales în sud și in sud-vest. Aceștia sunt bogați în proteine și săraci în grăsimi, fiind considerați un aliment sănătos. Fie că ajung pe mesele sofisticate din restaurantele franțuzești, dar si in diferite localurile din România, melcii continuă să stârnească curiozitatea și apetitul pentru ceva diferit.

Afacere de familie în procesarea melcilor

Melcii sunt colectați sezonier, între aprilie și sfârșitul lunii iulie, cu autorizații speciale. Sunt depozitați, apoi procesați: opăriți cu abur, răciți, scoși manual din cochilie, fierți și congelați la minus 40 de grade înainte de livrare.

La o fabrică din Brașov, procesarea melcilor s-a transformat într-o afacere de familie, începută în urmă cu două decenii.

lllyes Elena Rusandra, manager marketing: ”Este foarte greu să crești melcul în captivitate, s-a constatat că el crește mult mai bine în condițiile sale naturale și tara noastră are climatul proprice pentru a se dezvolta, acum se colectează din natură, din fauna spontană, dacă se respectă condițiile de la organismul de la mediu. Trebuie cules de la o anumite dimensiune în sus si când se ajunge la perioada de împerechere se oprește colectarea”.

Și picioarele de broască sunt apreciate în special în bucătăria franceză pentru carnea lor fragedă și gustul fin. România a exportat anul trecut 1,4 tone, dar a importat mai bine de 13 tone, iar cele mai mari cantități au venit din Olanda și Belgia.