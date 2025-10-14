Raport Salvaţi Copiii: Mai mult de o treime dintre copiii români trăiau în risc de sărăcie în 2024

14-10-2025 | 13:22
IMAGO

Mai mult de o treime (33,8%) dintre copiii români trăiau în continuare în risc de sărăcie sau excluziune socială în 2024, peste media din Uniunea Europeană de 24,2%, potrivit unui raport al Salvaţi Copiii.

Mihaela Ivăncică

Raportul, care citează date ale Eurostat, arată că vulnerabilităţile structurale generează inechitate crescută - copiii din mediul rural au un risc mult mai ridicat de sărăcie sau excluziune socială în România, de 41,7%, iar situaţia copiilor ai căror părinţi au un nivel scăzut de educaţie este "dramatică": 75,8% dintre ei se află în risc de sărăcie sau excluziune socială, în comparaţie cu 5,9% dintre copiii ai căror părinţi au studii universitare.

Situația copiilor în UE și poziția României în topul sărăciei

În Uniunea Europeană, aproape unul din patru copii - 19,5 milioane în total - continuă să fie expuşi riscului de sărăcie sau excluziune socială, arată datele raportului Salvaţi Copiii.

România se plasează pe locul trei în topul celei mai mari rate de sărăcie în rândul copiilor din UE, după Bulgaria (35,1%) şi Spania (34,6%). Cel mai mic risc de sărăcie şi excluziune socială îl înregistrează copiii din Slovenia (11,8%), Cipru (14,8%) şi Cehia (15,4%), potrivit Eurostat pentru 2024.

Pentru 1,255 de milioane de copii din ţara noastră asigurarea resurselor necesare pentru un trai sănătos este problematică. Ei continuă să fie mult mai afectaţi de sărăcie în comparaţie cu adulţii, riscul de sărăcie sau excluziune socială în rândul copiilor fiind cu şapte puncte procentuale mai mare decât în rândul adulţilor.

Un studiu realizat de Salvaţi Copiii România în vara acestui an arată că aproape trei din cinci (58%) familii ai căror copii sunt integraţi în programele educaţionale ale organizaţiei nu pot acoperi cheltuielile legate de participarea minorilor la educaţie, în absenţa unui sprijin extern, procentajul crescând la 87% în rândul celor care se află în stare de sărăcie subiectivă şi al celor cu nivel educaţional scăzut - 70%. 

Sursa: Agerpres

