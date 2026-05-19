Potrivit unui comunicat citat de Agerpres, viceprim-ministrul şi ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, l-a primit marţi, 19 mai, la sediul MADR, pe ES Chen Feng, ambasadorul Republicii Populare Chineze în România.

Din delegaţia română au mai făcut parte secretarii de stat Emil Dumitru şi Mihaly Zoltan-Jozsef şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), Alexandru Bociu.

România şi China, prin semnarea memorandumului din 2026, au făcut un pas important pentru consolidarea relaţiilor economice şi comerciale în agricultură şi industria alimentară dintre cele două state, susţin reprezentanţii ministerului.

"Asistăm la un moment istoric şi vedem o creştere semnificativă a schimburilor comerciale dintre România şi China. Alături de echipa mea, vă asigur că vom sprijini eforturile de dezvoltare a relaţiilor comerciale privind produsele agricole, astfel încât să fluidizăm comerţul cu produse agroalimentare. Cooperarea în agricultură este strâns legată de cercetarea ştiinţifică şi de inovare. Mi-aş dori ca fermierii români să aplice tehnologiile inovative din China în România. Această colaborare creează oportunităţi reale pentru dezvoltarea sectorului agricol, a schimburilor comerciale dintre ţările noastre, atragerea de investiţii, schimbul de bune practici", a transmis ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna.

Conform sursei citate, colaborarea româno-chineză se bazează şi pe vizite reciproce ale experţilor din cele două ţări pentru schimb de experienţă, training-uri şi exemple de bune practici.

În acest sens, viceprim-ministrul a menţionat importanţa colaborării dintre ANSVSA şi serviciile vamale din RP Chineză, pentru ca tot mai multe companii din România să poată exporta, precum şi participarea companiilor româneşti la activităţile de promovare organizate de RP Chineză, se mai arată în comunicat.

Ministrul Tanczos Barna le-a adresat oaspeţilor invitaţia de a efectua vizite în teritoriu, la ferme şi unităţi de procesare, pentru a cunoaşte realităţile sectorului din România şi pentru a acorda sprijinul necesar în comunicarea cu autorităţile chineze, notează ministerul.

"Dialogul şi cooperarea economică constituie elemente esenţiale pentru dezvoltare durabilă, securitate alimentară şi prosperitate reciprocă", se mai precizează în document.