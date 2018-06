Proteste în stradă față de decizia Guvernului de stopa procedura de includere a Roșiei Montane în UNESCO

Inquam

Câteva grupări civice au anunțat pe Facebook că vor ieși în stradă să protesteze, vineri, 8 iunie, față de decizia Guvernului Dăncilă de a stopa procedura de includere a localității Roșia Montana în patrimoniul UNESCO.

Este vorba despre mișcările civice Evoluție în Instituție, Prietenii Roșiei Montane, Declic, Uniți Salvăm, Corupția Ucide și Umbrela Anticorupție Cluj, care susțin că ”politicienii au mers mână în mână cu interesele Gold Corporation, indiferent de cine a fost la putere.”

Textul integral al mesajului celor nemulțumiți:

”Semnează petiția către UNESCO!

https://facem.declic.ro/campaigns/unesco-save-rosia-montana

Hai vineri 8 iunie, de la ora 18, în piața centrală din orașul tău!

Citește și Proteste în Piaţa Victoriei faţă de retragerea Roşiei Montane de pe lista UNESCO

Guvernul Dăncilă a oprit procedura de includere a Roșiei Montane în UNESCO!

Între 24 iunie și 4 iulie, la Bahrain, se decide dacă Roșia Montană intră pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

Decizia actualului guvern de oprire a dosarului a fost luată fără nicio dezbatere publică sau anunț prealabil.

“Tăcerea e de aur”, e unul dintre sloganurile Campaniei Salvați Roșia Montană care rămâne în continuare de actualitate. Din experiența celor 15 ani de campanie pentru salvarea Roșiei Montane știm ce înseamnă tăcerea. Cei ce se află la putere au pledat mereu pentru exploatare, nu pentru patrimoniu. Politicienii au mers mână în mână cu interesele Gold Corporation, indiferent de cine a fost la putere.

Am văzut în trecut ce se întâmplă în astfel de momente. În spatele ușilor închise, susținătorii proiectului minier se întâlnesc cu reprezentanții statului și le promit tot felul de beneficii, mai mult sau mai puțin reale, mai mult sau mai puțin legale.

Singura noastră soluție este să fim uniți, să fim împreună și să ieșim în stradă! VINERI, 8 iunie, de la ora 18, în piața centrală din orașul tău.

În 2013 părea că am pierdut totul. Zeci de mii de oameni am ieșit în stradă și am oprit o lege care ar fi distrus definitiv patrimoniul, natura și comunitatea din Roșia Montană. Acum putem duce mai departe această campanie care a modelat societatea civilă din România. Dar trebuie să ne mobilizăm cu același entuziasm.

Am reușit în 2013, vom reuși și acum!”

Potrivit G4Media.ro, Guvernul Dăncilă a stopat procedura de includere a localității Roșia Montană în patrimoniul UNESCO. Cererea de stopare a dosarului a fost făcută de Ministerul Culturii și transmisă ambasadorului României la UNESCO prin intermediul Ministerului de Externe, a declarat ambasadorul Adrian Cioroianu.

Motivul stopării: România este în plin proces cu de arbitraj cu Gabriel Resources, acționarul majoritar Roșia Montană Gold Corporation, care cere despăgubiri de 4,4 miliarde de dolari pentru blocarea proiectului aurifer.

Fostul premier Mihai Tudose a afirmat, pe 29 august 2017, că există posibilitatea ca România să nu mai poată exploata resursele minerale din zona Roşia Montană, în cazul în care UNESCO va finaliza procedura de declarare ca arie naturală protejată, procedură iniţiată de către guvernul Cioloş.

Inquam Photos / Octav Ganea

”Poate îl întrebaţi şi pe domnul Cioloş de ce în ianuarie, înainte să plece, toată zona a declarat-o arie protejată natural şi a trimis hârtiile pe la UNESCO. Adică nu mai sapi o gropiţă acolo nici să sapi după râme, că e arie protejată. De ce a făcut-o, nu ştiu”, a spus Tudose.

Întrebat dacă documentaţia trimisă la UNESCO a fost semnată de ministrul Mediului din Executivul condus de Dacian Cioloş, Cristina Palmer, Tudose a spus: ”Nu ştiu. El (Dacian Cioloş - n.r.) era şeful la tribul acela de tehnocraţi, ăla deştept... Să spună că habar nu a avut, lucru pe care tind să îl cred, pentru că nu prea ştia ce se întâmplă pe acolo...”

Potrivit fostului premier, anularea la UNESCO a procedurii iniţiate de către guvernul Cioloş este dificilă. ”E greu până te acceptă, dar după ce te-au acceptat, e aproape imposibil să te retragi”, a explicat Tudose.

”Vom încerca să retragem, să scriem că nu ne mai menţinem punctul de vedere, punându-ne într-o situaţie absolut ciudată faţă de organele internaţionale de profil. Dacă lucrurile rămân definitive, s-a închis. Acolo sunt zăcămintele noastre. Putea să o declare protejată pe la noi prin casă, iar noi o protejam, noi o deprotejam – puteam să spunem că acolo trăieşte ultima specie de libelulă şi apoi constatam că libelula nu mai e şi nu a lăsat moştenitori. Nu cred în coincidenţe”, spunea la acea vreme Mihai Tudose.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer