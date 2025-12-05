Șoferul care a zburat cu mașina peste un sens giratoriu din Oradea are multiple fracturi. Suferise o criză de glicemie

05-12-2025 | 19:26
Imagini halucinante au fost surprinse de o cameră de supraveghere din Oradea. Un şofer căruia i s-ar fi făcut rău în timp ce conducea a zburat cu maşina peste un sens giratoriu.

Călin Ardelean

A trecut deasupra altor autoturisme din trafic şi a plonjat foarte aproape de o staţie GPL. Bărbatul de 49 de ani a avut mare noroc, pentru că nu are răni care să-i pună viaţa în pericol.

Momentul accidentului, în care autoturismul zboară prin aer câteva zeci de metri, deasupra celor din trafic, a fost surprins de o cameră de supraveghere.

Pare mai degrabă o cascadorie dintr-un film de acţiune.

Iniţial, mașina loveşte cu roata bordura rondului din mijlocul intersecţiei. Este momentul în care vehiculul se ridică în aer şi este propulsat deasupra sensului giratoriu.

Apoi trece razant pe lângă un autobuz şi zboară deasupra unor autoturisme care aşteptau să intre în intersecţie. În final, aterizează la câţiva de metri de o staţie GPL, într-un stâlp montat pe spaţiul verde.

Zgomotul puternic s-a auzit şi în blocurile învecinate. După impact, bărbatul a rămas blocat.

Şoferul a fost dus la spital, cu mai multe fracturi. Acolo, medicii au realizat că suferise o criză de glicemie, care poate duce la leșin.

Potrivit anchetatorilor, în timpul crizei, șoferul ar fi intrat în sensul giratoriu, pe contrasens, cu o viteză foarte mare.

Șoferului i-a fost suspendat permisul pentru 90 de zile şi a fost amendat cu 1.600 de lei.

Sursa: Pro TV

