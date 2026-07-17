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Proiectul noii legi a salarizării. Cât este cuantumul de referință, exemple de salarii la profesori și doctori | DOCUMENTE

Stiri Sociale
Data publicării:
Data actualizării:
62604739
IMAGO

Ministerul Muncii a publicat ultima formă a proiectului Legii salarizării la bugetari, care intră în vigoare la 1 decembrie 2026. Potrivit acestuia, raportul dintre cel mai mic și cel mai mare salariu este 1 la 8, cu o valoare de referință de 4.100 lei. 

autor
Cristian Anton

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale (MMFTSS) a publicat vineri pe site-ul său forma actualizată a proiectului Legii salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice.

Toți coeficienții aplicați meseriilor plătite din fonduri publice pot fi consultați în documentul atașat.

COEFICIENȚI

Documentul păstrează prevederile referitoare la raportul dintre cel mai mic salariu de bază şi cel mai mare salariu de bază în sectorul bugetar care rămâne 1 la 8, iar cuantumul valorii de referinţă pentru anul 2027 este de 4.100 lei, determinând valoarea salariilor de bază în acord cu coeficienţii pentru fiecare familie ocupaţională.

Potrivit sursei citate, varianta actuală a proiectului îndeplineşte condiţiile Jalonului 420 din PNRR şi are acordul Ministerului de Finanţe în condiţiile respectării traiectoriei fiscal-bugetare a României. Neîndeplinirea acestui Jalon ar fi costat România 770 de milioane de euro din banii PNRR.

Lege salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice va intra în vigoare la 1 decembrie 2026.

Conform proiectului de lege, ”în sectorul bugetar, raportul dintre cel mai mic salariu de bază și cel mai mare salariu de bază, soldă de funcție/salariu de funcție, indemnizație de încadrare, indemnizație lunară este de 1 la 8”.

Forma actualizată a proiectului de lege are numeroase diferențe în ceea ce privește valoarea coeficientului de salarizare pentru meserii, care, înmulțit cu valoarea de referință de 4.100 lei, stabilește suma exactă a salariului de bază brut pentru fiecare meserie în parte. 

Iată și câteva exemple concrete. Coeficientul de salarizare a crescut astfel de la 1,8 la 1,86 pentru profesorii debutanți din învățământul preuniversitar, în timp ce, în învățământul universitar, a fost majorat de la 1,84 la 2 pentru asistenții universitari și de la 1,9 la 2,11 pentru lectorii universitari. Reamintim, fiecare astfel de coeficient se înmulțește cu 4.100 lei, valoarea de referință, pentru a obține valoarea salariului de bază pentru respectiva ocupație.

În sistemul sanitar, de pildă, coeficientul a crescut de la 3,46 la 3,72 pentru un asistent medical șef pe unitate, de la 1,9 la 1,92 pentru un asistent medical, în timp ce pentru medici coeficientul a rămas același: 4,00 pentru un medic primar, 1,92 pentru un medic rezident anul I, 3,20 pentru un medic specialist sau 2,56 pentru un medic rezident anul VI etc.

Și la magistrați coeficienții au rămas aceiași: 2,76 pentru un procuror sau judecător stagiar asistent până în 3 ani vechime, 2,70 pentru un procuror stagiar până în 3 ani vechime etc. Maximul ajunge aici până la 5,5 pentru un judecător de la Curtea Supremă cu peste 20 de ani vechime, respectiv 5,39 pentru un procuror cu peste 20 ani vechime la Parchetul General, DNA sau DIICOT.

În armată, coeficientul a crescut de la 1,14 la 1,17 pentru un soldat simplu și ajunge de la 3,6 la 3,8 pentru un general.

Valoarea de referință rămâne 4.100 lei brut până în 2028

Conform proiectului, ”stabilirea salariului de bază se face corespunzător funcției pe care s-a făcut încadrarea personalului”. Salariile de bază pentru funcțiile de execuție sunt diferențiate pe funcții, grade/trepte profesionale și gradații de vechime și se calculează aplicând cele 6 gradații de vechime. În salariul de bază pentru funcțiile de conducere este inclusă gradația aferentă tranșei de vechime în muncă, la nivel maxim.

Salariul de bază pentru funcțiile de conducere prevăzute cu grad managerial I și II se stabilește de către conducătorul instituției publice, în raport cu responsabilitatea, complexitatea și impactul deciziilor impuse de atribuțiile corespunzătoare activității desfășurate.

Dacă salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare sau, după caz, indemnizația lunară pentru o funcție din sectorul bugetar, calculată conform prezentei legi pentru un program de lucru de 8 ore zilnic, este mai mică decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, atunci persoana care ocupă funcția respectivă beneficiază de plata unei sume egale cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată. În cazul în care programul normal de muncă este, potrivit legii, mai mic de 8 ore zilnic, persoana care ocupă funcția respectivă beneficiază de plata unei sume calculate prin raportarea salariului de bază minim brut pe țară la numărul mediu de ore lunar potrivit programului legal de lucru aprobat.

În anul 2027, valoarea de referință este de 4100 lei, determinând valoarea salariilor de bază în acord cu coeficienții pentru fiecare familie ocupațională conform anexelor la prezenta lege. 

Începând cu anul 2028, procentul de majorare a valorii de referință va fi determinat de obiectivul de reducere a masei de cheltuieli salariale din sectorul public, ca procent din PIB, cu cel puțin 1,5 puncte procentuale între 2024 și 2031.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: lege, bugetari, salarii,

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