Discuţia, începe la ora 12:00, va fi coordonată de consilierul prezidenţial Radu Burnete, informează Administraţia Prezidenţială, potrivit Agerpres.

”O să urmărim dacă este nevoie de medierea noastră, desigur, dar e clar că e o lege foarte complicată, în care sunt aşteptări de la foarte multe categorii sociale”, a spus în urmă cu câteva zile președintele Nicușor Dan.

El a negat informaţiile conform cărora s-ar fi ajuns de mai mult timp la un acord politic în ceea ce priveşte legea salarizării unitare. "Îmi aduc aminte exact cum am spus: că s-a întâlnit domnul Burnete cu reprezentanţii partidelor, a durat patru ore şi a spus că o să fie greu. Tot ce am spus la momentul acela a fost că partidele sunt gata să stea la masă. Dar niciodată până acum nu am spus că au agreat pe cifre. Cifrele de abia acum două-trei zile au apărut", a precizat Nicuşor Dan în cadrul unei declaraţii de presă susţinute marţi la Ambasada României de la Paris.

De asemenea, conducerea PNL s-a întâlnit joi, la sediul central al partidului, cu reprezentanţii principalelor confederaţii sindicale din România, pentru un dialog privind proiectul legii salarizării unitare în sistemul bugetar.

În cadrul întâlnirii, preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a arătat că reforma salarizării reprezintă un angajament asumat de România prin PNRR şi o condiţie importantă pentru accesarea fondurilor europene aferente acestui jalon.

Totodată, el a subliniat că obiectivul reformei este construirea unui sistem de salarizare mai echitabil, mai predictibil şi sustenabil din punct de vedere bugetar, prin corectarea graduală a inechităţilor existente. În calitate de preşedinte al PNL, Ilie Bolojan a informat că parlamentarii liberali vor vota proiectul legii în varianta agreată de România cu Comisia Europeană.

Dragoş Pîslaru a prezentat modificările aduse proiectului în urma dialogului instituţional, a explicat negocierile cu Comisia Europeană şi constrângerile bugetare aferente şi a reiterat angajamentele care au stat la baza elaborării proiectului.