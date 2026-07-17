Conducerea Partidului Naţional Liberal s-a întâlnit joi, la sediul central al partidului, cu reprezentanţii principalelor confederaţii sindicale din România, pentru un dialog privind proiectul legii salarizării unitare în sistemul bugetar, reformă asumată de România prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, potrivit Agerpres.

În cadrul întâlnirii, reprezentanţii confederaţiilor sindicale şi-au prezentat observaţiile şi propunerile privind proiectul Legii salarizării unitare, exprimând interesele şi preocupările existente în rândurile angajaţilor din sectorul public, a precizat un comunicat de presă al PNL.

"Preşedintele PNL Ilie Bolojan, a arătat că reforma salarizării reprezintă un angajament asumat de România prin PNRR şi o condiţie importantă pentru accesarea fondurilor europene aferente acestui jalon. Totodată, el a subliniat că obiectivul reformei este construirea unui sistem de salarizare mai echitabil, mai predictibil şi sustenabil din punct de vedere bugetar, prin corectarea graduală a inechităţilor existente. În calitate de preşedinte al PNL, Ilie Bolojan a informat că parlamentarii liberali vor vota în Parlament proiectul legii în varianta agreată de România cu Comisia Europeană", a precizat comunicatul PNL.

Potrivit sursei citate, Dragoş Pîslaru a prezentat modificările aduse proiectului în urma dialogului instituţional, a explicat negocierile cu Comisia Europeană şi constrângerile bugetare aferente şi a reiterat angajamentele care au stat la baza elaborării proiectului.

"Partidul Naţional Liberal apreciază dialogul cu partenerii sociali şi consideră că reformele importante trebuie discutate în mod responsabil, astfel încât deciziile adoptate să răspundă cât mai bine interesului general al României", au transmis liberalii.

Au participat la discuţii din partea PNL preşedintele partidului, Ilie Bolojan, alături de Dragoş Pîslaru, Robert Sighiartău, Gabriela Horga şi Raluca Turcan, în timp ce sindicatele au fost reprezentate, printre alţii, de Bogdan Hosu (preşedintele CNS Cartel Alfa), Iulian Pope (din partea SANITAS şi CNSLR Frăţia), George Purcaru (din partea FSLI şi CSDR), Costel Ichim (din partea Agro Propact şi CSN Meridian).