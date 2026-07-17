Personalul autorităţilor şi instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii va putea beneficia de o diferenţiere a salariilor, prin acordarea unui spor de până la 20% din salariul de bază, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate şi de calitatea acesteia, conform proiectului actualizat al noii legi a salarizării, publicat vineri de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale (MMFTSS), scrie Agerpres.

"Personalul încadrat potrivit prezentei anexe poate beneficia de diferenţierea salariilor prin acordarea unui spor de până la 20% la salariul de bază deţinut, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate şi de calitatea acesteia. Sumele pentru aceste salarii se vor plăti exclusiv din venituri proprii. Încadrarea între limite se face anual, pe baza criteriilor aprobate de consiliile de administraţie", se menţionează în document.

Tarif orar de muncă mai mare pentru zile de repaus muncite

Totodată, drepturile de natură salarială ale personalului încadrat în autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii sunt stabilite de către ordonatorul de credite, cu încadrarea strictă în resursele financiare alocate anual şi în numărul de posturi stabilit potrivit legii, prin bugetul de venituri şi cheltuieli.

Proiectul mai prevede că "munca prestată de personalul încadrat potrivit acestei anexe, în vederea asigurării continuităţii activităţii, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul programului normal de lucru, se plăteşte cu un tarif orar cu 10% mai mare decât tariful orar al normei de bază.

"Munca astfel prestată şi plătită nu se compensează şi cu timp liber corespunzător", notează sursa citată.