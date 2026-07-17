Potrivit proiectului, cresc salariile pentru o parte dintre angajații din învățământ și sănătate, iar majorările demnitarilor sunt eșalonate până în 2031.

Sindicaliștii Sanitas spun însă că angajații din sănătate vor pierde bani și anunță că protestele continuă. Luni va avea loc o grevă de avertisment, iar din 28 iulie ar urma să înceapă greva generală.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, consilierul prezidențial Radu Burnete și reprezentanții partidelor au pus pe masă noua variantă a legii salarizării. Cea mai mare problemă pe care o au este lipsa banilor. Sindicatele și instituțiile publice au cerut un buget de peste 20 de miliarde de lei, dar România are voie să cheltuiască cel mult 12,1 miliarde.

Dragoș Pîslaru: ”Valoarea agreată în forma renegociată a PNRR pentru acest jalon este de 7,3% din PIB, ceea ce înseamnă 12,1 miliarde de lei. Aceasta este valoarea maximă”.

Pentru o parte dintre bugetari, noul proiect vine cu salarii mai mari. În învățământ, un profesor debutant ar primi 246 de lei brut în plus, un lector universitar, aproximativ 439 de lei, iar un director de școală, 624 de lei.

În sănătate, medicii primari și specialiști rămân cu aceleași salarii de bază. Un medic fără grad de specialist ar primi însă 1.640 de lei în plus, iar un manager de spital, 2.050 de lei.

Problema apare la sporuri. Acestea sunt plafonate la 20%, iar sindicaliștii spun că, în final, unii angajați ar putea pleca acasă cu mai puțini bani, chiar dacă salariul de bază crește.

Iulian Pope, președintele Federației Sanitas: ”S-au adăugat niște procente la unele sporuri, dar, la prima vedere, nu cred că vom evita scăderile de venituri față de ceea ce este în plată astăzi”.

Creșterea salariilor la demnitari, eșalonată până în anul 2031

Și în cazul demnitarilor s-a schimbat planul. În prima variantă, aceștia ar fi trecut direct la coeficienții finali. Acum, majorările sunt împărțite în cinci etape, iar salariile ajung la nivelul maxim abia în 2031.

Majorari vor fi și pentru primari - de pildă, sporul pentru fonduri europene acordat aleșilor locali se dublează față de cum era în forma inițială.

Florin Manole, deputat PSD: ”Ce pot să vă spun despre sporul pentru fonduri europene este că astăzi acesta este de 40%. Dacă în noua lege rămâne tot de 40%, asta înseamnă că nu va exista nicio diferență”.

Proiectul se întoarce acum la partide, care au câteva zile să îl analizeze și să vină cu modificări. Liderii politici sunt chemați din nou la Cotroceni marți, pentru a decide dacă își asumă forma finală și o trimit în Parlament.

Radu Burnete, consilier prezidențial: ”Ne vom reuni din nou, cel mai probabil la începutul săptămânii viitoare, marți, cu reprezentanții partidelor, de această dată în prezența liderilor politici, pentru a trage o concluzie”.

Până atunci, Sanitas continuă protestele. Luni, angajați din peste 400 de unități sanitare vor intra timp de 2 ore în grevă de avertisment. Vor fi asigurate doar urgențele, iar activitatea medicală va fi redusă. Dacă revendicările nu sunt rezolvate, sindicaliștii anunță grevă generală pe termen nelimitat din 28 iulie.