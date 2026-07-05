Un nou regulament european obligă magazinele să aloce 10 la sută din spațiul de vânzare produselor vrac sau în variante reîncărcabile, pentru a reduce consumul de plastic.

Corespondent ProTV: ”Am aici o cremă care vine într-un borcan de sticlă. Scoți capsula de plastic și ai o capsulă nouă care o înlocuiește”.

Creme, uleiuri de păr, geluri de dus și rujuri sau parfumuri, toate au mai nou variante reîncărcabile. Recipientele sunt gândite în așa fel încât să poată fi umplute atunci când se termină. Și, de cele mai multe ori, sunt și mai ieftine decât produsul cumpărat într-un recipient nou.

Simona Fîrtat, directorul de comunicare al unui producător de cosmetice: ”Ambalajul lor este mai simplu, gramajul lor este mai mic și atunci impactul asupra transportului a refillurilor față de produsul finit este mai mic. Și toate aceste lucruri, greutate și costurile asociate, intră în calculul final al prețului”.

Cum prețurile au crescut, iar pentru multe familii fiecare leu contează, oamenii caută variante prin care să economisească.

Client: ”Mai mult rezerve decât ambalajul original. Detergenți, în general. De vase, de curățat mobila”.

Client: ”O sticlă de doi litri de detergent, în mod normal, este 20-30 de lei, dacă vii cu sticla ta de acasă e 12 lei”.

Am pus și noi în coș patru tipuri de produse cumpărate în ambalaj original și în varianta reîncărcabilă și am tras linie.

Toate magazinele de peste 400 mp, obligate să asigure produse reîncărcabile, din 2030

Corespondent ProTV: ”Produsele în ambalaj original ne costă puțin peste 90 de lei. Dacă alegem rezervele lor, în schimb, în aceeași cantitate, bonul ne arată un total de aproape 68 de lei. Iată, la final, facem o econonie de peste 20 de lei doar dacă alegem rezervele. Iar cea mai mare diferență de preț am găsit-o la soluția de curățat în bucătărie și la săpun”.

Totuși, regula nu se aplică întotdeauna. Puteți verifica direct în magazin dacă rezerva este mai ieftină.

Corespondent ProTV: ”Comercianții sunt obligați să treacă pe eticheta de la raft și prețul pe litru. Să luăm, de exemplu, această rezervă. Costă 23,99 lei litrul, în timp ce produsul în ambalajul original costă 20,3 litrul. Deci în acest caz rezerva este mai scumpă decât produsul în ambalaj original”.

Pe lângă rezerve, în multe magazine au apărut și dozatoare de unde clienții își pot încărca recipientele aduse de acasă.

Felician Cardoș, managerul de mediu al unui hypermarket: ”De la începutul anului și până în prezent avem în jur de 60.000 de litri vânduți. Clienții care sunt în căutare de oferte, produse care sunt la promoție, au migrat în mare parte către acest tip de produs”.

Un nou regulament european prevede ca, din 2030, magazinele mai mari de 400 de metri pătrați să aloce 10% din spațiul de vânzare dozatoarelor și produselor reîncărcabile.