Acest pas este deocamdată în teste. Potrivit unui studiu, anul trecut pe glob s-au făcut cumpărături cu inteligența artificială de 7 miliarde de dolari.

Ionuţ Antiu este consultant în domeniul tehnologiei și ne arată cum se desfăşoară rezervarea unei vacanţe cu ajutorul inteligenţei artificiale.

Primele forme de comerţ cu ajutorul unui asistent virtual sunt folosite și la noi.

Alex Constantinescu, director engagement clienți: „Tu spui ce ai nevoie în limbajul tău cum ai explica și unui membru al familiei, iar AI-iul înțelege și acționează. Mai puțin timp, decizie mai bună, mai puține retururi, mai mulți clienți fericiți”.

Potrivit companiei Reveal Marketing Research, 91 la sută dintre români spun că folosesc deja AI pentru a se informa cu privire la branduri și produse.

Tânăr: „În primul rând e tot timpul accesibil. Îl folosesc de obicei în partea de fashion şi parfumuri de exemplu."

Tânăr: „Îl folosesc mai mult că să îmi dau seama de diferența dintre produsele tehnice. Ca să văd exact care produs e cel mai bun calitate preț”.

Sunt însă și români care sunt sceptici când vine vorba de inteligența artificială.

Tânără: „Nu prea am încredere în ceea ce spune de fapt, mai bine mă documentez eu.”

Anul trecut, piaţa globală a comerţului cu agenți AI a atins 7 miliarde de dolari şi potrivit unui studiu Grand View Research va ajunge în 2033 la 65 miliarde de dolari.

Plata făcută de inteligența artificială este deja în testare, la nivel mondial. Partea cea mai complicată, spun specialiștii este să antreneze agentul AI astfel încât să nu se comporte ca un copil care folosește nesăbuit cardul părinților.

Alex Constantinescu, director engagement clienți: „Trebuie limite clare. Agentul nu ia decizii pe banii tăi fără să îl aprobi tu.”

Sociologii cred că această tehnologie vine la pachet și cu un mic pericol pentru buzunar: cumpărături impulsive mai dese.

Bogdan Nadolu, sociolog: „Trebuie să avem un pic de discernământ pentru că nu orice ofertă trebuie să o cumpărăm doar pentru că sună foarte bine sau ni se potrivește. Nu putem depăși un buget pe care îl avem pe lună.”

Potrivit Reveal Marketing Research, deja 65 la sută dintre români recunosc că inteligența artificială le influențează deciziile la cumpărături.