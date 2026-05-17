Capcanele promoțiilor

Mecanismul promoțiilor este simplu: îți mută atenția de la „am nevoie?” la „ar fi păcat să ratez”. Studiile despre comportamentul de cumpărare arată că promoțiile cresc tendința de a cumpăra impulsiv, mai ales când sunt însoțite de ideea de „ofertă bună” și de presiunea momentului. Din acest motiv, ajungem frecvent să cumpărăm produse pe care nu le-am fi ales la preț întreg, inclusiv alimente perisabile pe care nu le consumăm la timp.

O altă problemă este reprezentată de reducerile înșelătoare. Conform reglementărilor din SUA, compararea cu un „preț vechi” care nu a fost real sau a fost artificial crescut poate transforma o ofertă într-un fals avantaj. Chiar și reducerile foarte mici, prezentate ca oportunități majore, pot induce în eroare consumatorii.

Există și situații în care reducerea nu se aplică efectiv la casă. O investigație jurnalistică din 2025 a identificat etichete promoționale expirate în mai multe magazine, ceea ce a dus la diferențe de preț la checkout. În unele cazuri, consumatorii au plătit mai mult decât prețul afișat, fără să realizeze acest lucru.

Un alt aspect important este percepția asupra ambalajelor mari. Produsele vândute în cantități mai mari nu sunt întotdeauna mai avantajoase. Specialiștii recomandă verificarea prețului pe unitate (de exemplu, pe kilogram sau litru), deoarece acesta reflectă corect valoarea reală. De asemenea, etichetele precum „economic” sau „value” nu garantează automat cel mai mic preț, conform OMS.com.

În ceea ce privește produsele alimentare, interpretarea greșită a datei de pe ambalaj poate duce la decizii nepotrivite. „A se consuma de preferință înainte de…” se referă, în general, la calitate, în timp ce „A se consuma până la…” indică siguranța consumului. Confuzia între aceste etichete poate duce fie la risipă alimentară, fie la consumul unor produse care nu mai sunt sigure.

Produse perisabile riscante

Cele mai riscante reduceri apar la produsele care se alterează rapid sau depind strict de temperatură. În această categorie intră carnea crudă, peștele, lactatele moi, salatele gata de consum, produsele deli, mesele refrigerate sau congelate și produsele pentru sugari. Problema nu este doar alterarea vizibilă. Un produs poate arăta normal, dar poate fi nesigur dacă a fost păstrat necorespunzător. Unele bacterii, precum Listeria, se pot dezvolta chiar și la frigider, ceea ce face ca aspectul sau mirosul să nu fie indicatori suficienți.

Carnea proaspătă și pasărea devin riscante mai ales dacă ambalajul este deteriorat sau dacă produsul nu a fost menținut constant la rece. Orice scurgere, perforare sau temperatură necorespunzătoare crește riscul de contaminare. Aceste produse ar trebui cumpărate doar dacă pot fi gătite sau congelate imediat.

Peștele și fructele de mare sunt și mai sensibile. Se degradează rapid, iar recongelarea este un semnal clar de risc. Un miros neplăcut, cristale mari de gheață sau ambalaj deteriorat indică clar probleme. În astfel de cazuri, produsul trebuie evitat. Lactatele și brânzeturile moi au un conținut ridicat de apă și sunt mai expuse contaminării. Dacă sunt aproape de termenul „valabil până la” sau dacă ambalajul este umflat sau compromis, riscul crește, mai ales pentru persoanele vulnerabile.

Salatele gata de consum și produsele tăiate sunt deosebit de sensibile fiindcă nu mai sunt gătite înainte de consum. Asta înseamnă că orice contaminare rămâne prezentă. Ele trebuie să fie bine refrigerate, fără exces de lichid sau semne de degradare, și consumate rapid. Produsele „deli” și mezelurile feliate pot fi contaminate în timpul manipulării sau expunerii. Chiar dacă sunt ținute la rece, acest lucru nu elimină complet riscul. De aceea, este recomandată o selecție atentă sau evitarea lor în cazul persoanelor cu risc crescut.

Mesele gata refrigerate sunt adesea reduse aproape de limita de consum. Dacă ambalajul nu este perfect sigilat sau există semne de deteriorare, riscul crește. Aceste produse ar trebui cumpărate doar dacă sunt consumate imediat. În cazul produselor congelate, problema apare atunci când au fost dezghețate și recongelate. Semnele includ gheață în exces, ambalaj umed sau produs deformat. Astfel de produse nu ar trebui cumpărate. Riscurile nu se limitează la alimente. Cosmeticele, în special mascara sau produsele cu SPF, pot deveni nesigure dacă sunt vechi, desigilate sau expuse la temperaturi ridicate. Modificările de miros, textură sau aspect sunt semne clare de deteriorare. Suplimentele alimentare pot avea probleme legate de compoziție sau etichetare. În lipsa unui control strict înainte de comercializare, este important să fie verificate atent înainte de cumpărare, mai ales când sunt la reducere.

Produsele pentru sugari, cum ar fi formula sau borcănașele, necesită cea mai mare atenție. Termenul „valabil până la” trebuie respectat strict, iar orice problemă legată de sigiliu sau ambalaj este un motiv suficient pentru a evita produsul.

Când reducerea nu înseamnă economie

O reducere la un produs perisabil nu este automat un avantaj. Dacă produsul ajunge să fie aruncat pentru că nu este consumat la timp, economia dispare complet. Acest lucru este valabil mai ales pentru alimentele marcate cu „a se consuma până la”, unde data indică limita de siguranță. După acest termen, produsul nu ar trebui consumat, indiferent de cum arată.

Un alt factor important este interpretarea etichetelor. Mulți consumatori confundă „a se consuma de preferință înainte de..” cu „a se consuma până la...”. Prima se referă la calitate, produsul poate fi încă sigur după această dată, în timp ce a doua indică un prag de siguranță care nu ar trebui depășit. Această confuzie duce fie la risipă inutilă, fie la asumarea unor riscuri care pot fi evitate.

Reducerea poate ascunde și o scădere a calității. În practică, unele produse sunt reduse abia când încep să se degradeze, chiar dacă acest lucru nu este imediat vizibil. Astfel, produsul nu mai este în cea mai bună stare, deși pare acceptabil la prima vedere. De aceea, reducerile aplicate foarte aproape de termen necesită mai multă atenție decât cele obișnuite.

Pentru anumite categorii de persoane, riscul este mai mare. Gravidele, copiii mici, persoanele în vârstă sau cele cu imunitate scăzută sunt mai sensibile la infecții alimentare. În cazul lor, produsele perisabile reduse, în special lactatele moi, produsele gata de consum sau peștele refrigerat, trebuie alese cu precauție sau evitate, conform unui studiu postat pe MDPI.com.

Cum verifici calitatea

Atunci când vezi o reducere, primul pas nu este să te uiți la procent, ci la produs. Mai întâi, trebuie stabilit dacă produsul este perisabil sau stabil. Apoi se citește tipul datei de pe ambalaj. Urmează verificarea temperaturii de păstrare, a ambalajului și a sigiliului, iar la final se compară prețul real pe unitate și se verifică dacă există alerte sau retrageri. Acești pași fac diferența între o alegere bună și o achiziție riscantă.

În cazul produselor perisabile, data este critică. Dacă produsul are „valabil până la” și termenul este foarte apropiat, decizia depinde de posibilitatea de a-l consuma sau congela imediat. Dacă acest lucru nu se poate, produsul ar trebui evitat. Pentru „a se consuma de preferabil înainte de...”, accentul este pe calitate, nu pe siguranță, dar verificarea celorlalți factori rămâne necesară.

Temperatura de păstrare este un indicator esențial pentru siguranță. Produsele refrigerate trebuie să fie clar reci, iar cele congelate trebuie să fie complet înghețate. Orice semn că lanțul de frig a fost întrerupt, cum ar fi produse parțial dezghețate, reprezintă un risc. În general, intervalul de temperatură dintre 4°C și 60°C favorizează multiplicarea rapidă a bacteriilor, ceea ce face ca manipularea și depozitarea corectă să fie esențiale.

Ambalajul oferă indicii importante despre starea produsului. Un ambalaj intact, fără scurgeri, fără umflare și cu sigiliu complet este un semn de siguranță. În schimb, ambalajele rupte, umflate, ruginite sau deteriorate indică un risc crescut și justifică evitarea produsului. La alimentele congelate, cristalele mari de gheață sau deformarea produsului pot indica dezghețare și recongelare.

Semnele de degradare trebuie evaluate chiar dacă produsul pare, la prima vedere, în regulă. Mirosul modificat, separarea conținutului, lichidul în exces sau capacul nesigilat sunt indicii că produsul nu mai este în stare optimă. În final, prețul trebuie analizat realist. Compararea prețului pe unitate ajută la determinarea valorii reale, iar verificarea eventualelor retrageri sau alerte poate preveni achiziționarea unor produse cu probleme cunoscute. O reducere este justificată doar dacă produsul este sigur și poate fi utilizat în timp util.

Pentru cosmetice și suplimente, verificarea implică alte aspecte. Produsele cosmetice, în special cele pentru zona ochilor, pot deveni nesigure după deschidere sau dacă au fost expuse la căldură. Modificările de textură sau miros sunt semne de deteriorare. Produsele cu protecție solară nu ar trebui utilizate după expirare, iar în lipsa unei date clare, se consideră sigure aproximativ trei ani de la achiziție. În cazul suplimentelor, este importantă verificarea producătorului, a etichetei și a sigiliului, deoarece aceste produse nu sunt întotdeauna verificate înainte de comercializare.

Strategii de cumpărături inteligente

Prima regulă este să pleci la cumpărături cu un plan simplu. Dacă vezi un produs perisabil redus, întreabă-te direct: „îl gătesc sau îl consum azi?” Dacă nu ai un răspuns clar, mai bine îl lași. La produsele cu „valabil până la...”, regula e simplă: se folosesc înainte de termen, nu „vedem noi după”.

A doua regulă ține de ordinea cumpărăturilor. Produsele reci și congelate se iau la final, nu la început. Cu cât stau mai puțin în afara frigiderului, cu atât e mai bine. Dacă știi că mai ai drum sau opriri, o pungă termoizolantă chiar ajută. A treia regulă este să faci diferența între o reducere utilă și una doar de marketing. O reducere bună înseamnă produs ok, păstrat corect și pe care chiar îl folosești. O reducere „de curățare” vine, de obicei, cu termen foarte scurt, calitate mai slabă sau cantitate prea mare. Ca să nu te păcălești, uită-te la prețul pe unitate și verifică bonul, conform Food.gov.

A patra regulă: dacă cumperi des produse sensibile (mese gata, suplimente, produse pentru copii), merită să arunci un ochi la alertele sau retragerile de produse. Nu trebuie să devină obsesie, dar e un obicei care chiar te poate ajuta. A cincea regulă este să fii mai atent când cumperi pentru persoane vulnerabile, copii mici, gravide, vârstnici sau persoane cu imunitate scăzută. În aceste cazuri, mai bine eviți complet compromisurile.